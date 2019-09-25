24 сентября 2019 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор выступил спикером на параллельном ивенте «Религиозные свободы сегодня: положение Православных Церквей в Украине, Северной Македонии, Черногории», организованном неправительственной организацией «Public Advocacy» в ходе 42 сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий государств-участников ООН, работники офиса Специального докладчика ООН по вопросам свободы религии и убеждений, представители международных организаций и СМИ.

В своем слове епископ Виктор обрисовал ситуацию, сложившуюся в Украине в 2014—2019 гг. в религиозной сфере. В частности, владыка рассказал о Законе о принудительном переименование религиозных организаций УПЦ, который никоим образом не соответствует международным правовым стандартам, о многочисленных случаях нападений и захватов храмов УПЦ, о незаконной перерегистрации общин УПЦ в «ПЦУ» и прочее. В связи с систематическими правонарушениями против верующих и религиозных организаций, Священный Синод УПЦ неоднократно принимал соответствующие обращения к государственной власти. В завершение выступления епископ Виктор отметил, что учитывая высказанную позицию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского и других руководящих лиц государства о невмешательстве в дела Церкви, появились надежды на решение всех вопросов религиозного характера в правовом поле.

В мероприятии также приняли участие председатель отдела по урегулированию межконфессиональных отношений и защиты прав верующих в Ровенской области протоиерей Виктор Земляной и пострадавшие верующие, ставшие очевидцами нарушений прав верующих в Ровенской епархии.

В частности, представительница религиозной общины УПЦ с. Будераж Здолбуновского района Ровенской области Маргарита Гук рассказала о событиях вокруг захвата храма, которое сопровождалось открытой агрессией и избиением верующих людей, что было подтверждено продемонстрированной видеозаписью. Заинтересованность международных наблюдателей также вызвало дело протоиерея Виктора Земляного, против которого в Украине открыто уголовное производство фактически за совершение им правозащитной деятельности.

После выступлений состоялись отдельные обсуждения на тему религиозной свободы и нарушений прав верующих граждан.

Русская линия