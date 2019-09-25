В Черногории требуют запретить въезд в страну для Сербского Патриарха Иринея…

Внимая тому, что заявляет президент Черногории Мило Джуканович в отношении Сербской Православной Церкви, неправительственная организация «Черногорское движение» призвала черногорских чиновников запретить Сербскому Патриарху Иринею въезжать на территорию страны, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Vima Orthodoxias».

27 сентября в Черногории должно состояться празднование 800-й годовщины автокефалии Сербской Церкви, для участия в котором в Подластский монастырь муниципалитета Будвы прибудет Патриарх Ириней.

Именно этот факт вызвал недовольство представителей «Черногорского движения», которые подали жалобу в Верховную прокуратуру страны. Активисты призвали прокурора «возбудить дело с целью выявления тех, кто совершил или намеревается совершить преступления, и принять меры для наказания виновных» и потребовали, чтобы Сербскому Патриарху было запрещено въезжать в Черногорию.

Кроме того, «Черногорское движение» выдвинуло обвинения и против митрополита Черногорского Амфилохия (Радовича), которого они называют «преступником против конституционного порядка и безопасности, подстрекающего к национальной, расовой и религиозной вражде».

Столь нелепые обвинения в адрес сербского духовенства показывают, какие маргиналы на самом деле выступают против Сербской Церкви в Черногории. Однако, беда в том, что этих людей поддерживают черногорские власти, которые готовы использовать любой повод, чтобы ущемить права Сербского Патриархата и поддержать черногорских раскольников.

Русская линия