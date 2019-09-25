22 сентября состоялось главное событие бегового сезона — Московский марафон, в рамках которого традиционно прошла одна из самых ярких благотворительных акций — «Милосердие на бегу», сообщает Милосердие.Ru.

В этом году команда участников забега «Милосердие» стала самой большой за всю историю акции и объединила 382 человека, среди которых были дети и спортсмены из других городов. Команда «Милосердие на бегу» ставила целью собрать 3 миллиона рублей и достигла ее: по предварительным подсчетам, общая сумма составила 3 038 955 рублей. Все деньги пойдут на поддержку двух проектов службы «Милосердие» — в помощь детям с особенностями развития из Свято-Софийского социального дома и на уход за одинокими лежачими пациентами московских больниц.

На собранные деньги дети смогут получить целый комплекс коррекционно-развивающих занятий: 1296 часов с учителем-дефектологом, 1296 — с педагогом-психологом, 1260 — двигательных занятий, а тяжелобольные пациенты Первой Градской больницы — около 6 тысяч часов ухода.

«Только благодаря осознанности и регулярности можно достичь настоящих результатов и в спорте, и в благотворительности, — отметила организатор акции Валерия Попова. — Люди разных профессий, возрастов и интересов ежегодно собираются для участия в [акции] „Милосердие на бегу“. Их объединяет одна добрая цель — помочь ближнему. Здорово видеть, что нас становится все больше, и общение не прекращается даже после забега! Акция помогает найти единомышленников и друзей, а совместные тренировки оставляют в сердцах людей много тепла и позитивных эмоций».

Активная подготовка к марафону началась несколько месяцев назад: «благобегуны» тренировались в беге и личном фандрайзинге — на своих страницах в соцсетях призывали друзей и знакомых поддержать тех, кто не может бежать сам.

В акции активно участвовали неравнодушные представители бизнеса: генеральный партнер «Милосердие на бегу"-2019 «585*золотой» взял на себя организационные расходы; уже третий год активно участвуют в «Милосердии на бегу» компании Clarins Group и ООО «Эрманн». Их команды Clarins Group и Epica не просто выходят на беговую дистанцию, компании удваивают суммы сбора своих участников.

Православная служба помощи «Милосердие» входит в десятку крупнейших благотворительных организаций России и включает 26 социальных проектов для разных категорий нуждающихся в помощи: детям-сиротам, тяжелобольным детям и взрослым, одиноким старикам, людям в тяжелой жизненной ситуации, в том числе бездомным.

Русская линия