|Сводка новостей от 25 сентября 2019
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Митрополит Бориспольский Антоний: Встреча главы УГКЦ с Константинопольским Патриархом не случайна
По пути украинских националистов
Разговор о Байдене, действительно, был
В Москве готовится к открытию кинофестиваль «Радонеж»
Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Этот день для нас сегодня очень дорогой»
Этот день в Русской истории
На Афоне состоялось освящение отреставрированной мельницы прп. Силуана Афонского
Православная служба помощи «Милосердие» собрала рекордное количество участников благотворительного забега на Московском марафоне
В Дамаске открыта школа, восстановленная религиозными общинами России
В Гатчинской епархии прошел образовательный форум «Без границ» по работе с детьми-сиротами
Совет по правам человека ООН в Женеве ознакомился с фактами нарушений прав верующих УПЦ