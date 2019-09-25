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Сводка новостей от 25 сентября 2019

Лекторий о Государе Николае II от общества «Двуглавый орел» пройдет в Екатеринбурге

27 сентября 2019 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Екатеринбурге, в культурно-просветительском центре «Царский» в рамках лектория общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» состоится тематическая встреча: «Крест последнего российского императора», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Гости лектория — член Союза писателей России протоиерей Александр Никулин и старший преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Андрей Викторович Разин. Ведущий лектория — научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии Андрей Владимирович Печерин.

Вместе с гостями ведущие лектория постараются ответить на вопросы: что такое Царский крест и Царская голгофа, есть ли различие между обращением к Царю как к мученику и как к страстотерпцу, что вкладывают верующие в понятие «искупитель» по отношению к Царю Николаю II, и кто первым из архиереев применил такой образ?

В рамках беседы все слушатели лектория смогут задать свои вопросы. Приглашаются все желающие, вход свободный.

Начало лектория в 18:00.

Культурно-просветительский центр «Царский»: Екатеринбург, улица Царская, 8.

Справки по телефону: +7 (922) 137-55-29 (Андрей Владимирович Печерин).

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