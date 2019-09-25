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Сводка новостей от 25 сентября 2019

Разговор о Байдене, действительно, был
Под давлением демократов Трамп опубликовал стенограмму июльских телефонных переговоров с Зеленским…

Дональд Трамп в ООНБелый дом по указанию президента США Дональда Трампа в среду опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США президентских выборах.

Согласно опубликованному тексту, Трамп, действительно, просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского обсудить с адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром ситуацию вокруг украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Джулиани является весьма уважаемым человеком. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с генпрокурором [США]. Руди очень хорошо осведомлён по поводу произошедшего <…>. Если бы вы смогли поговорить с ним, было бы замечательно», — сказал президент США.

«Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Всё, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно, — добавил Трамп. — Байден ходит повсюду и хвалится тем, что прекратил судебное преследование <…> Звучит ужасно».

Он подверг критике решение уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности Burisma. «Я слышал у вас был прокурор, который был очень эффективным. Его уволили, и это действительно несправедливо. Многие говорят об этом, о том, как они [прежние украинские власти] уволили вашего очень хорошего прокурора, к этому были привлечены очень плохие люди», — подчеркнул президент.

В то же время, как свидетельствует стенограмма, президент США не добивался от своего украинского коллеги начала расследования действий сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

«Случилось много, вся ситуация. Мне кажется, вы себя окружаете некоторыми из тех же самых людей. Я бы хотел, чтобы министр юстиции — генеральный прокурор [США Уильям Барр] позвонил вам или вашим людям. И я бы хотел, чтобы вы докопались до истины», — заявлял Трамп. При этом он прямо ссылался на расследование утверждений о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и о связях штаба Трампа с Москвой, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером. «Как вы вчера [24 июля] видели, вся эта чушь завершилась чрезвычайно бледным, некомпетентным выступлением человека по имени Роберт Мюллер, однако они говорят, что многое из этого началось с Украины», — отмечал Трамп. 24 июля Мюллер выступил по инициативе Демократической партии в двух комитета Палаты представителей на слушаниях, которые фактически поставили точку в его расследовании.

Украинский лидер, согласно опубликованной стенограмме, пообещал американскому президенту, что новый генпрокурор Украины займется делом, связанным с сыном Байдена и украинской газовой компанией Burisma.

«Я хотел бы рассказать вам о прокуроре [Украины]. В первую очередь, я понимаю и осведомлен о ситуации [вокруг компании, в которой работал сын Байдена]. Ввиду того, что мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и станет новым прокурором в сентябре. Он или она изучит ситуацию, прежде всего по отношению к компании, которую вы упомянули по этой проблеме. Вопрос проведения расследования — на самом деле вопрос, призванный обеспечить восстановление справедливости. В связи с этим мы разберемся с этим и будем работать над расследованием этого дела», — сказал Зеленский. Он также попросил у Трампа дополнительную информацию по Burisma, а также по бывшему послу США в Киеве Мари Йованович.

Трамп подтвердил в разговоре, что отозвал посла США в Киеве Мари Йованович, поскольку был очень ею недоволен. «Бывший посол Соединенных Штатов [на Украине], женщина, источник неприятностей, и люди, с которыми она имела дело на Украине, были источником неприятностей, я хотел, чтобы вы это знали», — отметил Трамп. «Замечательно, что вы стали первым, кто мне сказал, что она была плохим послом, потому что я с этим согласен на 100 процентов, — ответил украинский президент. — Её отношение ко мне отнюдь не является лучшим, она восхищалась предыдущим президентом [Петром Порошенко], и она была на его стороне».

Трамп в разговора также критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. «Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, они должны помогать вам больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает, — сказал Трамп Зеленскому. — Все, что они делают, — это говорят. Думаю, это то, о чем вам действительно стоит их спросить».

В свою очередь Зеленский обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении санкций в отношении РФ. «Я говорил с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с [французским президентом] Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в этом вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции», — отмечал во время беседы Зеленский.

«С точки зрения логики, нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС, но технически США для нас больший партнер, чем ЕС. Я очень благодарен вам за это, потому что США делают для Украины достаточно много, больше ЕС, особенно, когда речь идёт о санкциях против РФ», — добавил украинский президент.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку в оборонной сфере и заявил, что Украина может закупить у США больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. «Я также хочу поблагодарить вас за поддержку в области обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество для дальнейших шагов, в частности, мы почти готовы в оборонных целях купить больше Javelin у США», — сказал президент Украины.

В общей сложности опубликованная стенограмма занимает пять страниц. В документе, однако, содержится приписка о том, что речь не идет о «дословном стенографическом отчете». «Текст этого документа содержит записи и восстановление [разговора] по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты [Белого дома] и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать [беседу] и записывать её», — говорится в документе. В нём отмечается, что «на точность записи» может влиять «ряд факторов», включая качество телефонной связи и особенности перевода.

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