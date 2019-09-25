Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Этот день для нас сегодня очень дорогой»

25 сентября 2019 года, в день перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского, в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре состоялась архиерейская Божественная литургия, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Праздничное богослужение, которое было совершено в Крестовоздвиженском соборе, возглавил сонм архипастырей: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий и епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид.

Преосвященным владыкам сослужила братия Свято-Николаевской обители в священном сане во главе с наместником игуменом Иеронимом (Мироновым) и многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии.

За богослужением молились насельницы монастырей Екатеринбургской епархии во главе с настоятельницей Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игуменией Домники (Коробейниковой), настоятельницей Покровского Врхотурского монастыря игуменией Магдалиной (Сулеменовой) и настоятельницей женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» игуменией Варварой (Крыгиной), а также насельники и насельницы обителей Екатеринбургской митрополии и других монастырей — например, монахини из Улан-Удэ.

Песнопения Божественной литургии исполнил сводный хор духовенства Екатеринбургской епархии и мужской хор Екатеринбургской духовной семинарии под управлением иерея Алексия Русина и архиерейская детская певческая капелла «Октоих».

День памяти святого праведного Симеона Верхотурского собрал в духовной столице Урала несколько тысяч паломников из разных регионов России и из Украины, а также участников Симеоновского крестного хода из Минска, Крыма, Иркутска, Твери, Самары, Йошкар-Олы, Урая, Тюмени, Перми, Белгорода, Челябинска.

При большом стечении паломников Таинство Причастия совершалось из 24 чаш.

По завершении литургии был совершен крестный ход вокруг Крестовоздвиженского храма Свято-Николаевского монастыря. У могил наместников и братии святой обители шествие сделало остановку, и духовенство и монашествующие исполнили «Вечную память».

У входа в собор было совершено молебное пение святому праведному Симеону Верхотурскому.

В завершение крестного хода после тропаря святому «Мирскаго мятежа бегая, все желание обратил еси к Богу», громогласно прозвучало «Многая лета» Первосвятителю, архипастырям, наместнику, братии и всем православным христианам.

По окончании богослужения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к многочисленным паломникам с архипастырским словом. Владыка отметил, что сегодня «очень важный, очень радостный, очень дорогой и очень близкий праздник» — день праведного Симеона. Правящий архиерей поздравил всех, кто здесь живет, трудится и кто приехал сюда, в это святое место.

«Этот день для нас сегодня очень дорогой, потому что он изменяет наше внутреннее сознание. Заставляет нас задуматься о нашей жизни, задуматься о том, в какой суете и в каком ропоте мы живем, и постараться ее, жизнь, изменить. Потому что праведный Симеон — это кротость и тишина сердца, это любовь и милосердие. Это не та суета и не тот шум городской — шум нашего сердца, в котором мы живем, а это мир и благодать, которых нам не хватает. Поэтому сегодня мы с особым сердцем и особой благодарностью Богу прибегаем к Его помощи и просим, чтобы Он умилосердился над всеми нами, над всей нашей страной, над нашими городами и селами, чтобы в эту жизнь опять вернулась любовь.

Мы обращаемся к праведному Симеону, чтобы он покрыл нас своей любовью и своим благословением. Молимся ему усердно и надеемся на то, что с Божией помощью по молитве и благословению святых Божиих угодников, а сегодня особенно праведного Симеона Верхотурского, Господь пощадит нашу большую русскую землю, наш народ, наше Отечество и сохранит его от всякого зла в любви и согласии", — сказал митрополит Кирилл.

Владыка поблагодарил паломников, прибывших из Киевской епархии, а сугубо — викария Киевской епархии епископа Макаровского Гедеона. Глава Екатеринбургской митрополии вручил владыке Гедеону медаль святого праведного Симеона I степени в память о богослужении и «в знак благодарности за то стояние в православии, которое вы подтвердили в своей жизни своим подвигом, своим делом даже до сегодняшнего дня». Также медаль праведного Симеона митрополит Кирилл вручил помощнику епископа Гедеона — протодиакону Антонию.

Также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил организаторов Симеоновского крестного хода, отмечающего в эти дни свое десятилетие, и поблагодарил за труды исполнительного директора Уральского православного патриотического общества во имя Николая Чудотворца Олега Викторовича Морозова, который «все 10 лет трудится и собирает народ, и они идут из Екатеринбурга в Верхотурье в любви и благодарности праведному Симеону».

Правящий архиерей вручил Благословенные грамоты крестоходцам, которые в 2019 году совершили свой десятый крестный ход по Симеоновой тропе: иерею Алексею Бунькову из Савино, Владимиру Жолобову из Нижнего Тагила, Паву Попову из Перми, Василию Зиниятову, Татьяне Горобец и Андрею Белянину из Екатеринбурга.

По завершении богослужения праздник продолжился соборной трапезой и концертом архиерейской детской певческой капеллы «Октоих», который прошел на монастырской площади.

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