Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2019

Митрополит Бориспольский Антоний: Встреча главы УГКЦ с Константинопольским Патриархом не случайна
Речь идёт лишь о первом этапе в «восстановлении единства» между «ПЦУ» и униатами, заявил владыка…

Глава ПЦУ Епифаний Думенко и лидер украинских униатов Станислав ШевчукНедавняя встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука и Константинопольского Патриарха Варфоломея — логичное продолжение озвученных ранее заявлений о «восстановлении единства» между греко-католиками и «ПЦУ». Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщает СПЖ со ссылкой на телеканал «Ньюсван».

«Позиция Украинской греко-католической церкви для нас предельно понятна, — подчеркнул управделами УПЦ. — Даже глава этой церкви архиепископ Святослав Шевчук открыто заявил о том, что создание так называемой Православной Церкви Украины — только первый этап, вторым этапом должен быть диалог о восстановлении единства между униатами и представителями ПЦУ. Поэтому, все, что дальше происходило после этих слов, — только продолжение».

Владыка Антоний отметил, что сейчас главы ПЦУ и УГКЦ периодически встречаются, «имеется взаимная поддержка в разных аспектах жизнедеятельности». К тому же и сам Епифаний недавно во Львове заявил, что ключи от объединения греко-католиков и ПЦУ находятся в Ватикане и Константинополе.

«Поэтому сама встреча между архиепископом Святославом и Патриархом Варфоломеем не является случайностью. Видимо, это продолжение процесса», — сказал иерарх, добавив, что «наверное, в этом у каждого есть свои конкретные задачи и цели».

По его мнению, в таком контексте «странно видеть и слышать усилия некоторых структур по отношению к другим Поместным Церквам, которые побуждают признать их так называемую Православную Церковь Украины». «Ведь может так оказаться, что признание ПЦУ, которая потом перейдёт в католичество, — окажется очень непонятным и нежелательным шагом для всего православного мира», — подытожил митрополит Антоний.

Русская линия

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Митрополит Бориспольский Антоний: Встреча главы УГКЦ с Константинопольским Патриархом не случайна
Речь идёт лишь о первом этапе в «восстановлении единства» между «ПЦУ» и униатами, заявил владыка...

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