19−22 сентября 2019 года в лектории храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ленинградской области (Гатчинская епархия) прошел образовательный кемпинг «Без границ» для специалистов профильных учреждений для детей-сирот Северо-Западного федерального округа, родителей детей-инвалидов, представителей благотворительных организаций и добровольческих центров, сообщает Диакония.Ru. В рамках конференции эксперты рассмотрели лучшие практики социального предпринимательства в России и способы взаимодействия НКО с государственными учреждениями. В форуме в качестве эксперта приняла участие руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Вероника Леонтьева.

«Очень радостно, что храм становится местом объединения руководителей социальных учреждений, таким связующим центром, который помогает сотрудникам и подопечным интернатов как в духовном укреплении, так и в налаживании связей дуг с другом, — отметила Вероника Леонтьева. — Воспитанники учреждений для детей-сирот Ленинградской области приезжают в духовно-просветительский центр „Чайка“ при храме Николая Чудотворца как в родной дом, потому что за это время пребывания там приобретают новых друзей, новый жизненный опыт».

Образовательный кемпинг «Без границ» проходил в рамках проекта «Инклюзивный фестиваль творчества и культуры «Равные детям». Он реализуется центром духовно-нравственной поддержки «Чайка», действующим при храме святителя Николая Чудотворца. Сам фестиваль направлен на создание инклюзивного культурного пространства для сирот из коррекционных интернатов Северо-Западного федерального округа, многодетных семей, в том числе с детьми-инвалидами, и молодежных творческих коллективов. В фестивале приняли участие более трехсот детей из детских домов-интернатов и центров для детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, Республики Карелия.

После фестиваля состоялся образовательный форум «Без границ». С докладами и проектами выступали специалисты интернатов и центров для детей, оставшихся без попечения родителей, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей и республики Карелия. В числе участников конференции были представители комитета по социальной защите населения, по молодежной политике, по туризму Ленинградской области, специалисты и волонтеры Русской Православной Церкви и благотворительных организаций «Перспективы», «Вера», «Колибри», Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Ленинградской области и других.

В рамках трехдневного кемпинга для специалистов была также организована экскурсия в мультицентр социальной и трудовой интеграции для специалистов профильных учреждений и тренинг по социальному проектированию.

Образовательный форум в лектории храма святителя Николая Чудотворца проходил при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект «Новая жизнь» — это круглогодичный лагерь для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, который действует в центре «Чайка» с января 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов. Дети с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью из детских домов-интернатов по всему Северо-Западному округу приезжают в разные смены в течение всего года. Они посещают домовый храм, участвуют в богослужениях, смотрят художественные фильмы, учатся основам веры. В лагере организованы мастер-классы в зависимости от состояния здоровья, арт- и спорт-терапия, оздоровительные прогулки.

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