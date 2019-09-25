23 сентября 2019 года в дамасском районе Барза состоялось торжественное открытие пятиэтажной общеобразовательной школы на 1200 учащихся, которая была разрушена в ходе войны в Сирии и восстановлена силами Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Школа находится в густонаселенном районе Дамаска, который стал объектом боевых действий и подвергся значительным разрушениям. Восточная Барза долгое время находилась в руках террористов, и находившиеся там дети подверглись идеологической обработке в специальных центрах боевиков. Дети, проживавшие в западной части района, видели все ужасы войны и насилия и получили глубокие психологические травмы. Благодаря восстановлению школы и те, и другие ребята вновь имеют возможность полноценно получать образование. Вновь открытое учебное заведение состоит из двух частей — начальной и средней школ. Общая площадь помещений составляет 6000 квадратных метров.

Для участия в открытии школы Дамаск посетила делегация Рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Рабочую группу возглавляет секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). В состав делегации, посещающей Сирию, также вошли: референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России С.А. Мельников; глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин; член Президиума ЦДУМ России, имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин; председатель Духовного управления мусульман России муфтий Альбир Крганов; председатель Духовного управления Республики Адыгея и Краснодарского края муфтий Аскарбий Карданов; первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня пастор О Ю. Гончаров; епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской по Санкт-Петербургу и области Д.Д. Шатров; исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов, эконом Заиконоспасского ставропигиального монастыря г. Москвы иеромонах Ермоген (Корчуков); представитель Конференции католических епископов России Ж.-Ф. Тири; имам-мухтасиб Нижнекамского района Республики Татарстан Салих Ибрагимов; имам-мухтасиб центральной мечети Майкопа И. Шалахов; руководитель Международного департамента Духовного управления мусульман России имам М. Мирсаяпов; и.о. руководителя Московского отделения Императорского православного палестинского общества О.В. Шабуневич; руководитель «„РОО“ Арабская диаспора России» Х. Насралла; президент Благотворительного фонда РУССАР О.И. Фомин; представители Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Н.А. Кускова и М. Мутаввадж.

В церемонии также участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике А.В. Ефимов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений (Соколов), иерархи и клирики христианских Церквей Сирии, главы и представители мусульманских общин этой страны, руководство Министерства просвещения Сирийской Арабской Республики и муниципалитета города Дамаска, преподаватели и учащиеся школы, жители района Барза.

Рабочая группа была учреждена в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. В нее входят представители основных христианских и мусульманских конфессий России.

В период с 2017 года Межрелигиозной рабочей группой было проведено несколько успешных гуманитарных акций. В июне и августе 2017 года в Сирию было направлено два борта с гуманитарной помощью. В 2018 году в Сирию и Ливан было доставлено более 77 тонн продуктов высокого качества, распределенных среди нуждающихся сирийских семей. В ноябре 2018 года Рабочая группа привезла гуманитарную помощь в школу-интернат для детей погибших сирийских военнослужащих в Дамаске. В конце марта 2019 года в Дамаск была доставлена и распределена через религиозные общины тысяча коробок продуктовой помощи (около 15 тонн).

Все гуманитарные акции Межрелигиозной рабочей группы проводятся вместе с религиозными лидерами и представителями государственного руководства Сирии. Для координации совместных усилий Рабочей группой регулярно организуются в Сирии совещания высокого уровня и межрелигиозные круглые столы. Такая деятельность религиозных конфессий России вносит серьезный вклад в улучшение гуманитарной ситуации в Сирии, помогая ее гражданам вернуться к нормальной жизни.

В ноябре 2018 года во время посещения Дамаска Межрелигиозной делегацией из России во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом христианские и мусульманские лидеры Сирии обратились с просьбой о том, чтобы Межрелигиозная рабочая группа оказала помощь в восстановлении социальной инфраструктуры разрушенной войной страны, в первую очередь, школ для детей. В марте 2019 года, во время очередного посещения Дамаска членами Межрелигиозной группы, по просьбе сирийской стороны делегация осмотрела пострадавшую от военных действий общеобразовательную школу на 1200 детей в дамасском районе Барза и запустила начало работ. Средства на восстановление школы собирали религиозные общины России. Их значительную часть составил личный вклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Школа была полностью восстановлена к сентябрю 2019 года.

В ходе работ школа очищена от завалов, укреплен ее фундамент, заменены внутренние перекрытия, полностью переоснащены электропроводка и сантехническое оборудование, полы, окна и двери, внутренняя отделка и внешняя облицовка здания. Обустроена территория вокруг школы, в том числе оборудована новая спортивная площадка. На подъездах к школе положено новое асфальтное покрытие. Классы оборудованы новыми партами и досками, соответствующим оборудованием оснащены кабинеты химии и физики, буфет, учительская и актовый зал.

Сирийская сторона отмечает отличное качество произведенных работ, подчеркивая, что они выполнены по высоким стандартам, благодаря чему данный проект пока не имеет аналогов в Сирии.

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