В Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе состоялся панигир в честь памяти прп. Силуана Афонского, передает портал «АФОНИТ.ИНФО».

В торжествах Пантелеимонова монастыря, помимо братии обители, приняли участие представители других афонских монастырей и Элладской Церкви, а также более 600 паломников из разных стран.

С вечера, в 16.00 по афинскому времени, началась малая вечерня, затем, после братской трапезы, началось праздничное Всенощное бдение, которое длилось около 5 часов.

Заполночь отцы, братия и многочисленные гости пошли на мельницу прп. Силуана, где он подвизался многие годы и где произошло чудо явления Господа Иисуса Христа старцу Силуану. Здесь в храме прп. Силуана на жерновах состоялась ночная Божественная литургия, которую возглавил представитель афонского монастыря Григориат.

В праздничном богослужении в храме на жерновах приняли участие духовенство и братия Пантелеимонова монастыря и других афонских обителей. Молящимися был переполнен не только храм, но и прилегающая к храму территория. Песнопения пели на двух языках — греческом и славянском.

Утром, после праздничной трапезы, состоялось освящение отреставрированной мельницы прп. Силуана, которая многие годы пребывала в полуразрушенном состоянии. В церемонии освящения мельницы принял участие бывший гражданский губернатор Афона Костас Димцас, который будучи губернатором содействовал восстановлению этого исторического памятника и святыни.

После освящения были запущены мельничные колеса, предназначенные для перегона воды из расположенного рядом небольшого искусственного озера.

Также на мельнице открыт музей прп. Силуана Афонского, где можно воочию увидеть, как нес послушание мельника прп. Силуан, как работала мельница и т. п.

На мельнице прп. Силуана ныне действуют два параклиса (храма): один в честь преподобного, второй — во имя Пророка Илии. Последний, или как его ещё называют со времён прп. Силуана, «храм на жерновах» (то есть на мельнице), будучи непосредственно связанным с жизнью и подвигами глубоко чтимого афонского старца, является величайшей православной святыней Святой Горы, став в последнее время местом паломничества всех, кто посещает русскую обитель на Афоне.

Труд на монастырской мельнице был первым послушанием преп. Силуана, отличавшегося могучим телосложением. Именно здесь, в Свято-Ильинском храме, что на жерновах, с ним произошло событие, изменившее всю его жизнь. Во время уединенной молитвы в храме пред ликом Спасителя он сподобился узреть Самого Господа. В память об этих чудесных событиях рядом с церковью пророка Илии в 1999 году был освящен новый храм в честь преподобного Силуана.

Сама мельница представляет собой комплекс из 4 зданий, выстроенных каскадом. В этих корпусах жили и трудились братия обители, несшие послушание на мельнице.

В нижнем этаже каждого здания находятся массивные жернова, которые приводились в движение водяным колесом, расположенным с тыльной стороны каждого здания. Вода подавалась на лопасти колес из специально устроенного выше каскада бассейна, в котором она накапливалась из подземных источников. Верхние этажи были приспособлены под келлии.

В одном из зданий мельницы и расположена Свято-Ильинская церковь. В течение седмицы братия жили и молились здесь, на месте своего послушания, и лишь в конце недели приходили в обитель для участия в торжественном соборном богослужении в честь воскресного дня.

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