XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм пройдёт с 22 по 25 ноября. Заявки для участия в нём принимаются до 1 октября…

XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» пройдет в Москве с 22 по 25 ноября 2019 года в Доме кино Союза кинематографистов РФ, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Оргкомитет принимает заявки на участие до 1 октября.

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью создания общественно-государственного заказа на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на вечные ценности.

Приоритетным для фестиваля «Радонеж» является поиск произведений миссионерского направления, затрагивающих насущные проблемы возрождения семьи как основы общества, малой Церкви, посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе художественной литературы — экранизаций, формирующих здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение, раскрывающих роль религии в жизни человека.

На фестиваль принимаются короткометражные и полнометражные кино- и телефильмы всех видов и жанров — игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров от новостных сюжетов и репортажей, до очерков и телефильмов.

Призы фестиваля присуждаются в следующих номинациях:

лучший полнометражный фильм (игровой, документальный, анимационный);

лучший короткометражный фильм (игровой, документальный, анимационный);

лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий;

за лучшую режиссерскую работу;

за лучшую операторскую работу;

за лучший сценарий.

Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров Фестиваля. Приз может включать денежную премию.

Тематические призы присуждаются от Синодальных отделов Русской Православной Церкви:

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

Синодального отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами;

Синодального отдела внешних церковных связей;

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

Синодального миссионерского отдела;

Синодального отдела по тюремному служению и других учреждений Русской Православной Церкви.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Московского правительства.

Учредитель — Православное братство «Радонеж» и Продюсерский центр «Киновек». Президент: Никифоров Евгений Константинович. Генеральный продюсер: Калинин Михаил Германович. Программный директор: Татьяна Москвина-Ященко.

Для участия в фестивале необходимо прислать на электронную почту stramon@mail.ru, moskvinapress@yandex.ru, polisonik@yandex.ru заполненную анкету участника (формат Word), фильм (в виде ссылки для скачивания) в формате MP4 с разрешением Full HD (1920×1080), фотографии автора фильма (формат jpg) и 3 стоп-кадра из фильма (формат jpg).

Участники, не имеющие возможность переслать работы по электронной почте, могут предоставить их по адресу: 115 184, г. Москва, Пятницкая ул., д. 25, стр. 1, Радио «Радонеж» или на адрес г. Москва, ул. Васильевская, 13, Союз кинематографистов России, комната 46, на кинофестиваль «Радонеж».

Контактный телефон: +7 (962)-934−12−10, Столопов Роман Валерьевич.

Скачать анкету участника: https://yadi.sk/i/7HWeZtgZIIinHQ

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