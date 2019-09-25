Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2019

В Москве готовится к открытию кинофестиваль «Радонеж»
XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм пройдёт с 22 по 25 ноября. Заявки для участия в нём принимаются до 1 октября…

Кинофестиваль РадонежXХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» пройдет в Москве с 22 по 25 ноября 2019 года в Доме кино Союза кинематографистов РФ, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Оргкомитет принимает заявки на участие до 1 октября.

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью создания общественно-государственного заказа на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на вечные ценности.

Приоритетным для фестиваля «Радонеж» является поиск произведений миссионерского направления, затрагивающих насущные проблемы возрождения семьи как основы общества, малой Церкви, посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе художественной литературы — экранизаций, формирующих здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение, раскрывающих роль религии в жизни человека.

На фестиваль принимаются короткометражные и полнометражные кино- и телефильмы всех видов и жанров — игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров от новостных сюжетов и репортажей, до очерков и телефильмов.

Призы фестиваля присуждаются в следующих номинациях:

лучший полнометражный фильм (игровой, документальный, анимационный);

лучший короткометражный фильм (игровой, документальный, анимационный);

лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий;

за лучшую режиссерскую работу;

за лучшую операторскую работу;

за лучший сценарий.

Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров Фестиваля. Приз может включать денежную премию.

Тематические призы присуждаются от Синодальных отделов Русской Православной Церкви:

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

Синодального отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами;

Синодального отдела внешних церковных связей;

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

Синодального миссионерского отдела;

Синодального отдела по тюремному служению и других учреждений Русской Православной Церкви.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Московского правительства.

Учредитель — Православное братство «Радонеж» и Продюсерский центр «Киновек». Президент: Никифоров Евгений Константинович. Генеральный продюсер: Калинин Михаил Германович. Программный директор: Татьяна Москвина-Ященко.

Для участия в фестивале необходимо прислать на электронную почту stramon@mail.ru, moskvinapress@yandex.ru, polisonik@yandex.ru заполненную анкету участника (формат Word), фильм (в виде ссылки для скачивания) в формате MP4 с разрешением Full HD (1920×1080), фотографии автора фильма (формат jpg) и 3 стоп-кадра из фильма (формат jpg).

Участники, не имеющие возможность переслать работы по электронной почте, могут предоставить их по адресу: 115 184, г. Москва, Пятницкая ул., д. 25, стр. 1, Радио «Радонеж» или на адрес г. Москва, ул. Васильевская, 13, Союз кинематографистов России, комната 46, на кинофестиваль «Радонеж».

Контактный телефон: +7 (962)-934−12−10, Столопов Роман Валерьевич.

Скачать анкету участника: https://yadi.sk/i/7HWeZtgZIIinHQ

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Бориспольский Антоний: Встреча главы УГКЦ с Константинопольским Патриархом не случайна
Речь идёт лишь о первом этапе в «восстановлении единства» между «ПЦУ» и униатами, заявил владыка...

По пути украинских националистов
В Черногории требуют запретить въезд в страну Сербскому Патриарху Иринею...

Разговор о Байдене, действительно, был
Под давлением демократов Трамп опубликовал стенограмму июльских телефонных переговоров с Зеленским...

В Москве готовится к открытию кинофестиваль «Радонеж»
XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм пройдёт с 22 по 25 ноября. Заявки для участия в нём принимаются до 1 октября...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Этот день для нас сегодня очень дорогой»
В Верхотурье прошли торжества в честь дня памяти св. праведного Симеона Верхотурского...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 года П.И.Багратиона...

На Афоне состоялось освящение отреставрированной мельницы прп. Силуана Афонского

Православная служба помощи «Милосердие» собрала рекордное количество участников благотворительного забега на Московском марафоне

Лекторий о Государе Николае II от общества «Двуглавый орел» пройдет в Екатеринбурге

В Дамаске открыта школа, восстановленная религиозными общинами России

В Гатчинской епархии прошел образовательный форум «Без границ» по работе с детьми-сиротами

Совет по правам человека ООН в Женеве ознакомился с фактами нарушений прав верующих УПЦ

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика