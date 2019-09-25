В Москве готовится к открытию кинофестиваль «Радонеж»
XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм пройдёт с 22 по 25 ноября. Заявки для участия в нём принимаются до 1 октября…
XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» пройдет в Москве с 22 по 25 ноября 2019 года в Доме кино Союза кинематографистов РФ, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Оргкомитет принимает заявки на участие до 1 октября.
Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью создания общественно-государственного заказа на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на вечные ценности.
Приоритетным для фестиваля «Радонеж» является поиск произведений миссионерского направления, затрагивающих насущные проблемы возрождения семьи как основы общества, малой Церкви, посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе художественной литературы — экранизаций, формирующих здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение, раскрывающих роль религии в жизни человека.
На фестиваль принимаются короткометражные и полнометражные кино- и телефильмы всех видов и жанров — игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров от новостных сюжетов и репортажей, до очерков и телефильмов.
Призы фестиваля присуждаются в следующих номинациях:
лучший полнометражный фильм (игровой, документальный, анимационный);
лучший короткометражный фильм (игровой, документальный, анимационный);
лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий;
за лучшую режиссерскую работу;
за лучшую операторскую работу;
за лучший сценарий.
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров Фестиваля. Приз может включать денежную премию.
Тематические призы присуждаются от Синодальных отделов Русской Православной Церкви:
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
Синодального отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами;
Синодального отдела внешних церковных связей;
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;
Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
Синодального миссионерского отдела;
Синодального отдела по тюремному служению и других учреждений Русской Православной Церкви.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Московского правительства.
Учредитель — Православное братство «Радонеж» и Продюсерский центр «Киновек». Президент: Никифоров Евгений Константинович. Генеральный продюсер: Калинин Михаил Германович. Программный директор: Татьяна Москвина-Ященко.
Для участия в фестивале необходимо прислать на электронную почту stramon@mail.ru, moskvinapress@yandex.ru, polisonik@yandex.ru заполненную анкету участника (формат Word), фильм (в виде ссылки для скачивания) в формате MP4 с разрешением Full HD (1920×1080), фотографии автора фильма (формат jpg) и 3 стоп-кадра из фильма (формат jpg).
Участники, не имеющие возможность переслать работы по электронной почте, могут предоставить их по адресу: 115 184, г. Москва, Пятницкая ул., д. 25, стр. 1, Радио «Радонеж» или на адрес г. Москва, ул. Васильевская, 13, Союз кинематографистов России, комната 46, на кинофестиваль «Радонеж».
Контактный телефон: +7 (962)-934−12−10, Столопов Роман Валерьевич.