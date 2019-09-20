Глава Русского Экзархата в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето), который ранее был принят в юрисдикцию Русской Православной Церкви, выступил с обращением к своей пастве и призвал благочинных и настоятелей русских храмов в Западной Европе собраться 28 сентября 2019 года на Пастырскую Ассамблею, чтобы решить организационные вопросы существования архиепископии.

«Наша каноническая связь с Московским Патриархатом, только что принятая Священным Синодом Московского Патриархата, является историческим шагом в истории нашей Архиепископии. Она завершает путешествие, которое было тяжёлым и болезненным, но я желал, верный нашим традициям и нашим канонам, привести Церкви к примирению. Мы встречались 15 декабря 2018 года и 11 мая 2019 года на пастырском собрании. Наши внеочередные Генеральные Ассамблеи 23 февраля и 7 сентября инициировали, а затем и предприняли необходимый разрыв со Вселенским Патриархатом, так как подавляющее большинство, выбрав присоединение к Московскому Патриархату, сделало с канонической точки зрения невозможным дальнейшее пребывание под омофором Вселенского Патриархата», — отметил владыка.

«Как ваш пастырь, я обрисовал последствия и сделал пастырский выбор, который казался мне единственным способом сохранить целостность нашей Архиепископии, обеспечивая при этом прочную каноническую основу. Этот выбор побуждает нас идти дальше, поскольку мы призваны строить будущее нашей епархии. Поэтому к вам, мои дорогие благочинные, настоятели, священники и диаконы, я обращаюсь — у нас важная миссия, которую мы должны исполнить: мы должны завершить и подтвердить совместно каноническую подчиненность нашего Епархиального центра Союза русских православных объединений в Европе Московскому Патриархату на условиях, которые были согласованы с Патриархатом и включены в проект, который был распространен этим летом», — заявил архиепископ Иоанн.

«Я нуждаюсь в вас всех, и я приглашаю вас на пастырское собрание в субботу, 28 сентября 2019 года, в соборе святого Александра Невского (12, rue Daru, 75 008 Paris). Я хотел бы подчеркнуть необходимость вашего присутствия. Это очень важный момент для истории нашей Архиепископии. Священников, которые не могут приехать 28 сентября, прошу прислать мне письмо, подтверждающее их приверженность каноническому присоединению нашей Архиепископии к Московскому Патриархату в соответствии с условиями Проекта присоединения», — попросил архипастырь.

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