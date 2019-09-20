18 сентября 2019 года в малом тронном зале здания Иерусалимской Патриархии состоялась встреча делегации Санкт-Петербургской митрополии с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Возглавляющий эту паломническую группу на Святой Земле митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий передал Его Блаженству приветствие Святейшего Патриарха Кирилла и поблагодарил за встречу, сообщает «Вода живая».

«Мы приезжаем к вам как к настоящей Матери-Церкви в то место, где Господь совершил спасение, где находится Гроб Господень, — сказал владыка. — Благодарим вас за правильную позицию, которой вы придерживаетесь в отношении раскольнических группировок на Украине. Это даёт нам возможность приезжать к вам и общаться, сослужить с вами, хранить православное единство».

Главе Иерусалимский Церкви были преподнесены Патриаршие панагии и крест, бронзовая статуэтка святого Александра Невского и фотоальбом Александра Назарова «Храмы и монастыри Мордовии», рассказывающий о служении митрополита Варсонофия в этой республике.

Первоиерарх поблагодарил гостя за то, что он упомянул о единстве Церкви. «Мы рады приветствовать паломников из Святой Руси — говорю так, потому что поистине ваша земля обагрена и освящена кровью новомучеников, пострадавших за веру в Господа распятого и воскресшего, — отметил Его Блаженство. — Благодарим Бога за возможность иметь общение с представителями Православных Церквей: Иерусалим принимает паломников со всего мира. Их присутствие здесь — благословение не только для них самих, но и для их сограждан. Это благословение и для христиан, проживающих на Святой земле. Видя паломников со всех концов земли, они понимают, что не оставлены, и не чувствуют себя одинокими в этом мире. Наша Святая Соборная и Апостольская Церковь — хранительница этих мест. Это не исторические и археологические объекты, а живые неложные свидетельства нашей веры, которые возвещают её и проповедуют. Встречая паломников, мы никогда не сталкивались с проблемой языкового общения, потому что общаемся на языке Святого Духа».

На встрече присутствовали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который также паломничает по Святой земле, и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов).

Беседу с греческого языка переводил клирик миссии иеромонах Афанасий (Букин).

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