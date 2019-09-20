Русская линия
Сводка новостей от 20 сентября 2019

Епископ Клинский Стефан посетил воинские части в Сирии

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан посетил воинские части группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, сообщает Патриархия.ru.

В рамках визита состоялась встреча с командующим группировкой войск генерал-полковником А.Н. Сердюковым.

Епископ Стефан посетил города Дамаск и Алеппо, поклонился православным святыням в Маалюле и Сайеднае, а также принял участие в торжественном мероприятии заступления на боевое дежурство одного из расчетов на авиабазе Хмеймим.

Русская линия

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