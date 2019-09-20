18 сентября 2019 года, в день памяти преподобномученика Афанасия Брестского (†1648), в Брестской епархии состоялись торжества, посвященные памяти святого покровителя Брестской земли, поборника православной веры и стойкого защитника чистоты христианского вероучения. Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

В день праздника утром от кафедрального собора преподобного Симеона Столпника города Бреста начался традиционный крестный ход до места мученической кончины святого Афанасия. Молитвенное шествие возглавил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн.

У памятника святому Афанасию Брестскому, установленного рядом с кафедральным собором, архиерей прочитал молитву преподобномученику Афанасию. В пути к торжественному шествию присоединились крестные ходы из женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, что на Госпитальном острове Брестской крепости, а также из прихода храма Рождества Христова г. Бреста.

Божественную литургию в Афанасиевском мужском монастыре, воздвигнутом в начале ХХ века на месте мученического подвига преподобного Афанасия Брестского, возглавил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

Его Высокопреосвященству сослужили архипастыри из Белоруссии, России, Польши, Украины и Молдавии: митрополит Львовский и Галицкий Филарет, ректор Почаевской духовной семинарии архиепископ Шумский Иов, архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний, архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, викарий Черновицкой епархии архиепископ Банченский Лонгин, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн, епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, викарий Киевской епархииепископ Барышевский Виктор, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, викарий Варшавской митрополии епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь), наместник Благовещенской Супрасльской лавры епископ Супрасльский Андрей (Польская Православная Церковь), викарий Варшавской митрополии епископ Семятичский Варсонофий (Польская Православная Церковь), ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр, викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий, викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, сонм духовенства Брестской епархии.

За богослужением молились: настоятельница женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, что на Госпитальном острове Брестской крепости, игумения Александра (Жарин) и настоятельница женского монастыря Всемилостивого Спаса в городе Кобрине игумения Евфросиния (Куракевич).

На празднике также присутствовали представители областной и городской власти, депутаты, сотрудники дипломатических миссий.

За богослужением митрополит Владимир вознес молитву о мире на украинской земле и единстве мирового Православия.

Проповедь перед причастием произнес благочинный Кобринского округа Брестской епархии, настоятель кафедрального собора святого благоверного великого князя Александра Невского в городе Кобрине протоиерей Сергий Утрата.

По окончании Божественной литургии перед чтимым образом святого Афанасия Брестского с частицей его святых мощей была вознесена соборная молитва.

Архиепископ Брестский Иоанн огласил приветственный адрес Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, в котором, в частности, сказано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2:10), — призывает Господь Своих последователей — чад Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Преподобномученик Афанасий (Филиппович), игумен Брестский, всем сердцем откликнулся на этот призыв Божий и, совершив свой подвиг мужественного стояния за веру православную, вошел узкими вратами страдальческой кончины в Царство Небесное, где и ныне пребывает и молится о нас у Престола Господня. Жизнь этого подвижника была поистине сораспятием Христу. Святой Афанасий дерзновенно обличал унию, породившую жестокую вражду и ненависть между людьми, исповедующими Христа. Он отстаивал чистоту церковного учения, за что был подвергнут заключению в темнице, а затем умерщвлен. Как и надлежит каждому христианину, угодник Божий простил своих гонителей и мучителей, но при этом не допустил ни малейшего компромисса в вопросах веры, оставшись до конца ревностным исповедником чистоты православной веры. В этот праздничный день молитвенно желаю, чтобы память о подвиге святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, вдохновляла нас на верность Матери-Церкви Православной, придавала нам силы в борьбе со своими страстями и недостатками, укрепляла нас в исполнении заповедей Господних на всех путях нашей жизни».

Архиепископ Брестский Иоанн тепло поблагодарил собратьев-архипастырей и паломников за совместную молитву, напомнив, что день памяти святого Афанасия для Брестской епархии — это «вторая Пасха».

Митрополит Владимир-Волынский Владимир поблагодарил архиереев за непрестанную апостольскую проповедь Евангелия Христова и молитвы о мире и благополучии украинского народа, а также за поддержку канонического единства Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

С поздравительной речью также выступил заместитель председателя Брестского облисполкома Г. И. Борисюк.

По благословению митрополита Кишиневского и Молдавского Владимира архиепископ Брестский Иоанн был награжден орденом Православной Церкви Молдовы святого преподобного Паисия Величковского II степени. Награду вручил епископ Сорокский Иоанн.

По традиции в завершение состоялась церемония возложения цветов к памятнику святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, сообщает сайт Брестской епархии.

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