В Потсдаме прошли торжества по случаю 190-летия со дня освящения храма святого благоверного князя Александра Невского

15 сентября 2019 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией посетил г. Потсдам и возглавил служение Божественной литургии в храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. В этом году исполняется 190 лет со дня освящения храма (11 сентября 1829 года). Об этом сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Анатолий Коляда, благочинный Восточного церковного округа протоиерей Георгий Антонюк, протодиакон Виталий Садаков, протодиакон Даниил Коляда. Среди сослуживших находились также священнослужители, прибывшие на торжества в составе делегации из Белорусской Православной Церкви: протоиерей Иоанн Хорошевич, протоиерей Феодор Повный, протоиерей Николай Коляда, протоиерей Николай Вабищевич, протодиакон Павел Повный.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Прочитана молитва о мире на Украине.

На заупокойной ектении участники богослужения молились об упокоении императоров Александра I, Николая I, других членов царского дома, на чьи средства был возведён храм, а также архимандрита Матфея (Мормыля) 10-летие кончины которого приходится на этот день.

По окончании Литургии архиепископ Тихон обратился к собравшимся в храме с проповедью на тему читавшейся в этот день евангельской притчи о злых виноградарях.

Правящего архиерея приветствовал протоиерей Анатолий Коляда, поблагодаривший архипастыря за радость молитвенного участия в этот праздничный день в архиерейском богослужении. Члены делегации из Беларуси передали в дар храму икону святого благоверного князя Александра Невского.

После совершения славления состоялся крестный ход к месту планируемого строительства рядом с храмом приходского духовно-просветительского центра. Перед началом крестного хода управляющий епархией обратился к собравшимся с архипастырским словом по случаю 190-летия со дня освящения храма и памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Затем архиепископ Тихон совершил освящение места строительства приходского центра. На церемонии присутствовали референт министерства культуры земли Бранденбург Клеменс Нойманн, председатель городского парламента Петэ Хойер, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в ФРГ Александр Леванович, представители местной общественности, многочисленные гости.

Праздник продолжился выступлением учащихся воскресной школы. Приходской хор исполнил духовные песнопения. Торжества завершились праздничной трапезой.

Русская линия