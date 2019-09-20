19 сентября 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и обязал отменить решение Государственной миграционной службы о лишении украинского гражданства викария Киевской митрополии УПЦ, настоятеля Десятинного Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Киева епископа Макаровского Гедеона (Харона). Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Суд обязал должностных лиц Управления ДМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства епископа Гедеона и возместить ему денежные расходы на судебные расходы.

13 февраля 2019 года епископ Гедеон при возвращении из США на Украину был задержан в аэропорту Борисполь, его паспорт был изъят, после чего владыку депортировали из страны.

В США архипастырь имел встречу с конгрессменами и представителями американского правительства, во время которой осветил ситуацию, связанную с нарушением прав верующих УПЦ, нападениями на храмы канонической Церкви и избиением верующих, что очень не понравилось украинским властям во главе с президентом Порошенко.

В итоге 18 февраля глава СБУ Василий Грицак сообщил, что викарию Киевской митрополии запретили въезжать на территорию Украины, потому что тот якобы имеет три паспорта. А вскоре владыка лишили гражданства.

В Юридическом отделе УПЦ, комментируя инцидент, предположили, что «имеет место нарушение прав гражданина Украины по религиозному признаку, что может быть связано с его деятельностью, как епископа УПЦ». «Прилагаем все усилия, чтобы защитить епископа нашей Церкви и будем оказывать ему всю необходимую поддержку, помощь и содействие», — отметили в Синодальном отделе УПЦ.

17 апреля 2019 года викарий Киевской митрополии УПЦ подал иск против управления Государственной миграционной службы в Волынской области. Иерарх требовал признать незаконным решение управления от 21 июня 2018 года, которым было отменено решение о получении им гражданства по территориальному происхождению согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О гражданстве Украины». Окружной административный суд Киева начал производство по делу 23 апреля и в итоге удовлетворил все требования владыки.

Вскоре архипастырь сможет вновь вернуться на Украине и возглавить Десятинный монастырь. Понесёт ли кто-то из чиновников наказание за незаконные действия, направленные против владыки, пока неизвестно.

Русская линия