24 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве пройдут памятные мероприятия, посвященные 630-летию со дня кончины святого благоверного великого князя Димитрия Донского, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Организаторы — Фонд имени великой княгини Евдокии Московской и столичный храм преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке при поддержке Правительства Москвы.

В рамках торжеств в Архиерейском зале состоится научно-практическая конференция «Дмитрий Донской. Государь. Воин», в которой примут участие известные историки, сотрудники Института российской истории РАН. Начало в 14.30, сбор участников в 14.00.

Далее состоится презентация книги Олега Вронского «Страсти, владычествующие над мирами. Дмитрий Донской и его время», выпущенной Государственным музеем-заповедником «Куликово поле», а также книги для детей известного историка и археолога Татьяны Пановой «Евдокия Московская и ее время».

В 18.00 в Зале церковных соборов начнется праздничный концерт с участием артистов Большого театра, хора имени М.Е. Пятницкого, а также других известных исполнителей. Концерт завершится торжественной церемонией награждения кадетов «Центра Федора Ушакова». Сбор гостей в 17.00.

Контактные данные: +7 (985) 233-54-13, akelina_ls@mail.ru (Л.С. Акелина).

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