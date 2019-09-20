Русская линия
Сводка новостей от 20 сентября 2019

В Киеве пообещали подписать «формулу Штайнмайера», но хотят внести в неё свои коррективы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что в случае несогласования документа встречи «нормандской четвёрки» не будет…

Министр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоВ МИД Украины назвали «техническим недоразумением» отказ украинских представителей в ходе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе подписать так называемую «формулу Штайнмайера», пошагово расписывающую реализацию пунктов Минских соглашений, и пообещали сделать это до встречи лидеров «нормандской четвёрки», как и было оговорено ранее, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтверждённый текст «формулы Штайнмайера» до нормандского саммита, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» заявил: «Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие — мы ожидаем, что на трёх контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили ещё третье условие, которое звучит наподобие «выработка чётких формулировок для заявления лидеров».

«В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание „нормандской четверки“ о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А ещё, действительно, представитель Украины выразил определённые замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже», — сказал Пристайко.

Министр не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. «Во что он превратится — или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должна решить Трехсторонняя контактная группа», — сказал он.

Таким образом, в Киеве хотят поменять свою позицию в самый последний момент, но не могут сказать об этом открыто, поскольку ранее все основные трактовки «формулы Штайнмайера» были согласованы с Францией и Германией.

Русская линия

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В Киеве пообещали подписать «формулу Штайнмайера», но хотят внести в неё свои коррективы
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