Русская линия
Сводка новостей от 20 сентября 2019

Завершилась реставрация первого новгородского храма, возведенного после татаро-монгольского нашествия

Церковь Николы XIII века отреставрировали на острове Липно на озере Ильмень в окрестностях Великого Новгорода, сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

«Пока трудно сказать, как именно будет организован показ этого памятника. В любом случае тем новгородцам и туристам, которые доберутся на остров, удастся посмотреть его, поскольку у церкви будет постоянно жить смотритель. Смотритель откроет храм, покажет его туристам и расскажет о нем», — сказал собеседник агентства.

В ходе работ на острове была установлена небольшая электростанция с дистанционным управлением.

Согласно летописям, Никольская церковь была построена на острове в дельте реки Мста в конце XIII века. Она стала первым в Новгородской республике каменным храмом, возведенным после нашествия на Русь войск хана Батыя. В советские годы церковь закрыли. Во время Великой Отечественной войны она была разрушена почти наполовину. В 1950-е годы храм восстановили, но позднее из-за ветхости закрыли для туристов.

Решение о реставрации церкви было принято после того, как в 2016 году в ней побывали президент РФ Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. Ремонтно-восстановительные работы начались весной 2018 года. Стоимость реализации проекта составляла около 23 млн. рублей.

Русская линия

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