|Сводка новостей от 20 сентября 2019
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Никакой православной культуры
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: Принципиальная позиция Иерусалимского Патриархата по Украине способствует сохранению единства мирового Православия
Архиепископ Иоанн (Реннето) созывает Пастырскую Ассамблею русских приходов в Западной Европе
Епископ Макаровский Гедеон (Харон) вскоре вернётся на Украину
В Киеве пообещали подписать «формулу Штайнмайера», но хотят внести в неё свои коррективы
Этот день в Русской истории
В Брестской епархии прошли торжества по случаю дня памяти преподобномученика Афанасия Брестского
В Москве пройдут памятные мероприятия, посвященные 630-летию со дня кончины благоверного князя Димитрия Донского
Епископ Клинский Стефан посетил воинские части в Сирии
В Потсдаме прошли торжества по случаю 190-летия со дня освящения храма святого благоверного князя Александра Невского