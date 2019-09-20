Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, который многие годы занимался разработкой и введением в школьный курс «Основ православной культуры» вынужден был выпустить специальное заявление после того, как министерство явочным порядком исключило из школьной программы ОПК.

«Министерством просвещения Российской Федерации в недавнем времени опубликован проект нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (regulation.gov.ru, rusedu. center и др.). В данном проекте в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести предметов (модулей) по выбору, составляющих ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух модулей: по основам светской этики и мировых религиозных культур (https://rusedu.center/25-general-edu.html). Таким образом, из ОРКСЭ исключены Основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма, иудаизма», — указывают в отделе.

«Также опубликован проект нового ФГОС основной ступени (5−9-й классы), где в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), являющейся в соответствии с документами Министерства логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено», — заявили в Церкви.

В связи с этим в Синодальной отделе указали, что в настоящее время «можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учётом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребёнка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

«Вместо ожидаемого расширения преподавания религиозных культур, педагогически обоснованного преподавания по всем уровням школы проект нового ФГОСа предполагает просто ликвидировать эту практику. Все запланированные нововведения лишают граждан России права обеспечивать общее образование своих детей, соответствующее их религиозным убеждениям, которое закреплено в законодательстве Российской Федерации, международном гуманитарном праве (Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, протокол 1, ст. 2)», — говорится в заявлении.

При этом в Синодальном отделе указали, что министерство образования, несмотря на все обращения, демонстративно отказалось привлекать к разработке ФГОС представителей традиционных религий.

«Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, представляя интересы православного сообщества в сфере общего образования, обращается к ответственным государственным структурам с призывом отказаться от утверждения проектов стандартов в данной редакции, выражает готовность к открытому обсуждению сложившейся ситуации и решению данной проблемы в конструктивном ключе, путём диалога, направленного на реализацию законных прав и свобод граждан России в сфере образования», — отмечается в документе.

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