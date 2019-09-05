Несмотря на свою глубокую старость, Денисенко, преданный практически всеми своими учениками, не сдаётся и к большой тревоге представителей «ПЦУ» сумел (с четвёртой попытки) добиться того, что Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию «Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата», сообщает РБК–Украина.

Суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, в котором сторонники Денисенко просили признать незаконными действия Минкульта по ликвидации «Киевского патриархата». В частности, главе ликвидационной комиссии «ПЦУ» «митрополиту» Черкасскому Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

Это решение вызвало большую радость у лже-патриарха Денисенко и огромную тревогу у его бывших учеников, ушедших в «ПЦУ». Так бывший несменный спикер «Киевского патриархата», а ныне представитель «ПЦУ» Евстратий Зоря назвал «странным» решение суда, и высказал опасения, что Денисенко может забрать все храмы «ПЦУ» в Киеве в своё подчинение.

«Патриарх Филарет не раз давал ясно понять в разговорах, а также зафиксировал это в решении „разъединительного собрания“ — он хочет лишить Православную Церковь Украины храмов и всей материальной базы в столице и надеется, что смена власти в государстве создаст ему возможность это сделать», — заявил встревоженный Зоря.

Таким образом, решение суда — это серьёзный удар по планам «новой церкви», представители которой надеялись забрать себе все приходы «Киевского патриархата».

Русская линия