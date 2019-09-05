Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2019

Денисенко не сдаётся
Киевский суд приостановил ликвидацию «Киевского патриархата». В «ПЦУ» крайне обеспокоены таким развитием событий…

Несмотря на свою глубокую старость, Денисенко, преданный практически всеми своими учениками, не сдаётся и к большой тревоге представителей «ПЦУ» сумел (с четвёртой попытки) добиться того, что Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию «Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата», сообщает РБК–Украина.

Суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, в котором сторонники Денисенко просили признать незаконными действия Минкульта по ликвидации «Киевского патриархата». В частности, главе ликвидационной комиссии «ПЦУ» «митрополиту» Черкасскому Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

Это решение вызвало большую радость у лже-патриарха Денисенко и огромную тревогу у его бывших учеников, ушедших в «ПЦУ». Так бывший несменный спикер «Киевского патриархата», а ныне представитель «ПЦУ» Евстратий Зоря назвал «странным» решение суда, и высказал опасения, что Денисенко может забрать все храмы «ПЦУ» в Киеве в своё подчинение.

«Патриарх Филарет не раз давал ясно понять в разговорах, а также зафиксировал это в решении „разъединительного собрания“ — он хочет лишить Православную Церковь Украины храмов и всей материальной базы в столице и надеется, что смена власти в государстве создаст ему возможность это сделать», — заявил встревоженный Зоря.

Таким образом, решение суда — это серьёзный удар по планам «новой церкви», представители которой надеялись забрать себе все приходы «Киевского патриархата».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Иерусалимский Феофил: «Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий»
Глава Иерусалимского Патриархата заявил о твёрдой поддержке канонической Украинской Православной Церкви...

На Фанаре спешат
За пять дней до Генеральной Ассамблеи Русского Экзархата Константинопольский Патриарх официально назначил нового главу этой распущенной им же структуры...

Протоиерей Владимира Гнесь: «Последние три дня — это полный шок. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого»
Настоятель храма УПЦ в с. Малинск рассказал, как сторонники «ПЦУ» три дня подряд силой пытались отобрать у верующих их храм...

Денисенко не сдаётся
Киевский суд приостановил ликвидацию «Киевского патриархата». В «ПЦУ» крайне обеспокоены таким развитием событий...

Архиепископ Хариупольский Иоанн: Я не болен и не умер, чтобы мои обязанности мог исполнять митрополит Галльский Эммануил
Глава Русского Экзархата в Западной Европе заявил о неправомочности решений Фанара о переподчинении Архиепископии Галльскому митрополиту...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первых жертв красного террора...

При участии Финансово-хозяйственного управления в Москве открылась фотовыставка «Помогая другому — помогаешь себе»

В Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный началу учебного года

Издательство «Вольный странник» впервые примет участие в международной книжной ярмарке в Москве

В Екатеринбургской митрополии пройдёт хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина

В Русской Православной Церкви планируют создать Центральный музей иконы

В Москве прошла презентация монографии игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии. Комментарий»

Самый большой на Северном Кавказе православный храм появится в Северной Осетии к 2022 году

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика