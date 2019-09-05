|Сводка новостей от 5 сентября 2019
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Патриарх Иерусалимский Феофил: «Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий»
На Фанаре спешат
Протоиерей Владимира Гнесь: «Последние три дня — это полный шок. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого»
Архиепископ Хариупольский Иоанн: Я не болен и не умер, чтобы мои обязанности мог исполнять митрополит Галльский Эммануил
Этот день в Русской истории
При участии Финансово-хозяйственного управления в Москве открылась фотовыставка «Помогая другому — помогаешь себе»
В Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный началу учебного года
Издательство «Вольный странник» впервые примет участие в международной книжной ярмарке в Москве
В Екатеринбургской митрополии пройдёт хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина
В Русской Православной Церкви планируют создать Центральный музей иконы
В Москве прошла презентация монографии игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии. Комментарий»
Самый большой на Северном Кавказе православный храм появится в Северной Осетии к 2022 году