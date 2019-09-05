Издательство Псковской епархии «Вольный странник» впервые примет участие в 32-й Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет в Москве с 4 по 8 сентября, сообщает Псковская лента новостей.

В рамках выставки в воскресенье, 8 сентября, издательство организует встречу с Петром Давыдовым, автором книги «Чудеса как признак жизни», в которую вошли произведения и рассказы, опубликованные писателем на сайте pravoslavie.ru. Путешествуя по России и зарубежью, автор стал свидетелем чудес — больших и малых. Он записал истории о непростой жизни, порой в нелегких условиях, где герои не перестают верить, надеяться и любить. Каждый прожитый день этих людей еще раз подтверждает, что с Божией помощью возможно все, в том числе и чудо. А чудеса — неотъемлемая часть христианской жизни, которую может увидеть каждый из нас — стоит только присмотреться и оглянуться вокруг.

Кроме того, с 4 по 8 сентября в рамках выставки каждые три часа будет проходить розыгрыш новой книги издательства. Скидки на книги составят до 30%. Каждый, кто оставит свой электронный адрес, получит в подарок главу из книги.

Напомним, издательство Псковской епархии «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора — митрополита Тихона (Шевкунова).

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