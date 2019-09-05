Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2019

Патриарх Иерусалимский Феофил: «Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий»
Глава Иерусалимского Патриархата заявил о твёрдой поддержке канонической Украинской Православной Церкви…

Патриарх Иерусалимский Феофил и митрополит Минский Павел4 сентября Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III принял в Иерусалимской Патриархии митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, который прибыл в Иерусалим по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает официальный сайт Белорусского Экзархата.

Во встрече приняли участие начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), члены Миссии и сопровождающие из паломнической группы.

Во время встречи была обсуждена острая тема — о нынешней ситуации в православном мире. Его Блаженство отметил, что одним из важнейших деяний в современном мире является стремление сохранить единство Святой Православной Церкви. С глубокой скорбью он переживает то, что происходит сегодня на Украине.

«Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий», — сказал Блаженнейший Патриарх. Он особо подчеркнул, что, по мнению святых отцов, именно раскол является самым тяжким грехом против Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства.

Митрополит Павел выразил сердечную благодарность Блаженнейшему Патриарху Феофилу за его твёрдую позицию в стоянии за единство святого Православия, которое будет незыблемо, если сохранит свою основу — каноническое устройство.

В завершение встречи иерархи обменялись подарками. Владыка Павел преподнёс Блаженнейшему Патриарху Феофилу икону Рождества Христова, выполненную белорусскими мастерами Елисаветинского монастыря города Минска, и медаль, посвященную 180-летию со дня проведения Полоцкого Собора, упразднившего Брестскую унию 1596 года.

Блаженнейший Патриарх Феофил преподнес владыке Павлу памятную панагию с образом Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Иерусалимский Феофил: «Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий»
Глава Иерусалимского Патриархата заявил о твёрдой поддержке канонической Украинской Православной Церкви...

На Фанаре спешат
За пять дней до Генеральной Ассамблеи Русского Экзархата Константинопольский Патриарх официально назначил нового главу этой распущенной им же структуры...

Протоиерей Владимира Гнесь: «Последние три дня — это полный шок. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого»
Настоятель храма УПЦ в с. Малинск рассказал, как сторонники «ПЦУ» три дня подряд силой пытались отобрать у верующих их храм...

Денисенко не сдаётся
Киевский суд приостановил ликвидацию «Киевского патриархата». В «ПЦУ» крайне обеспокоены таким развитием событий...

Архиепископ Хариупольский Иоанн: Я не болен и не умер, чтобы мои обязанности мог исполнять митрополит Галльский Эммануил
Глава Русского Экзархата в Западной Европе заявил о неправомочности решений Фанара о переподчинении Архиепископии Галльскому митрополиту...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первых жертв красного террора...

При участии Финансово-хозяйственного управления в Москве открылась фотовыставка «Помогая другому — помогаешь себе»

В Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный началу учебного года

Издательство «Вольный странник» впервые примет участие в международной книжной ярмарке в Москве

В Екатеринбургской митрополии пройдёт хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина

В Русской Православной Церкви планируют создать Центральный музей иконы

В Москве прошла презентация монографии игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии. Комментарий»

Самый большой на Северном Кавказе православный храм появится в Северной Осетии к 2022 году

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика