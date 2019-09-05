4 сентября Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III принял в Иерусалимской Патриархии митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, который прибыл в Иерусалим по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает официальный сайт Белорусского Экзархата.

Во встрече приняли участие начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), члены Миссии и сопровождающие из паломнической группы.

Во время встречи была обсуждена острая тема — о нынешней ситуации в православном мире. Его Блаженство отметил, что одним из важнейших деяний в современном мире является стремление сохранить единство Святой Православной Церкви. С глубокой скорбью он переживает то, что происходит сегодня на Украине.

«Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий», — сказал Блаженнейший Патриарх. Он особо подчеркнул, что, по мнению святых отцов, именно раскол является самым тяжким грехом против Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства.

Митрополит Павел выразил сердечную благодарность Блаженнейшему Патриарху Феофилу за его твёрдую позицию в стоянии за единство святого Православия, которое будет незыблемо, если сохранит свою основу — каноническое устройство.

В завершение встречи иерархи обменялись подарками. Владыка Павел преподнёс Блаженнейшему Патриарху Феофилу икону Рождества Христова, выполненную белорусскими мастерами Елисаветинского монастыря города Минска, и медаль, посвященную 180-летию со дня проведения Полоцкого Собора, упразднившего Брестскую унию 1596 года.

Блаженнейший Патриарх Феофил преподнес владыке Павлу памятную панагию с образом Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы.

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