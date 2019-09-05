В Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный началу учебного года

В воскресенье 22 сентября 2019 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится традиционный крестный ход, посвященный началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В молитвенном шествии примут участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.

Крестный ход начнется 22 сентября в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга (ул. Шувакишская, д. 3).

Затем участники пройдут восьмикилометровый путь по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где у Святой шахты будет совершен молебен.

Как рассказали в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархи, после богослужения паломники подкрепят свои силы трапезой и смогут совершить экскурсию по монастырю. Для желающих будет организована обратная доставка автобусом.

Ожидается, что в крестном ходе примут участие около 1500 человек.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в крестном ходе и помолиться о благополучном начале учебы детей. По всем вопросам просят обращаться в сктор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону: +7 (343) 253-10-64.

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