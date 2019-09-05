Архиепископ Хариупольский Иоанн: Я не болен и не умер, чтобы мои обязанности мог исполнять митрополит Галльский Эммануил

В ответ на решение Константинопольского Патриарха Варфоломея назначить главой русских приходов в Западной Европе митрополита Галльского Эммануила архиепископ Хариупольский Иоанн (действующий глава Русского Экзархата) распространил 5 сентября 2019 года открытое письмо, в котором заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности и считает неправомерным решение Синода Константинопольской Церкви, сообщает РИА Новости.

Владыка Иоанн заявил, что он, как и прежде, «обладает всей духовной и административной властью над нашим епархиальным союзом, в том числе председательствует на Генеральной ассамблее».

«Меня могут заменить только по моей просьбе или если болезнь будет мешать мне выполнять мои обязанности вспомогательным епископом (к сожалению, его больше нет, это одна из наших известных трудностей) или в случае смерти Патриаршим местоблюстителем. И его Преосвященство Эммануил неправомерно назначен Патриаршим местоблюстителем епархиального союза Русских православных ассоциаций в Западной Европе», — говорится в заявлении архиепископа Иоанна, которое размещено на сайте Архиепископии.

Владыка подчеркнул, что таким образом управление Архиепископии Русских православных церквей в Западной Европе не переходит во французскую православную митрополию Вселенского Патриархата.

«Я твёрдо напомню: такой „переход“ мог бы произойти только в результате коллегиальных действий нашей Генеральной Ассамблеи, если бы она заявила и приняла решение в этом смысле. Точно так же только те из наших церквей, которые сделают это добровольно — поскольку только они принимают решение, — могут быть помещены под попечительство греческой митрополии Вселенского Патриархата. Таким образом, ни Патриархат, ни митрополия не могут принять решение о роспуске епархиального союза Русских православных объединений в Западной Европе. так же, как они не могут принять решение о передаче культурных объединений, входящих в него, ничего не спрашивая», — отмечает архиепископ.

По его мнению, обращение митрополита Эммануила, адресованное накануне клирикам Арихепископии, влечёт за собой ложную интерпретацию юридической ситуации в Архиепископии накануне проведения Генеральной Ассамблеи, которая должна состояться 7 сентября 2019 года. «Я глубоко сожалею о том, что подобная неправда может распространяться в наших церквях», — отмечает архиепископ Иоанн.

«Митрополит Эммануил говорит вам, что «архиепископ Иоанн больше не обладает какой-либо духовной или административной властью над общинами, за которые он ранее нёс ответственность. Управление этими общинами во Франции передано православной французской митрополии Вселенского Патриархата. Он (митрополит Эммануил — ред.) добавляет, что «Его Святейшество Патриарх назначил меня выполнять обязанности местоблюстителя в этот переходный период», — приводит архиепископ Иоанн обращение митрополита Эммануила.

В обращении митрополита Эммануила также говорится о том, что Генассамблея Архиепископии не уполномочена принимать никаких решений. В связи с этим владыка Иоанн отметил, что консультировался с профессорами по каноническому праву, чтобы прояснить все эти вопросы, и обратил внимание на то, что Архиепископия Русских православных церквей в Западной Европе представляет собой объединение под эгидой законов от 1 июля 1901 года об ассоциациях и 9 декабря 1905 года о религиозных объединениях.

«Канонически местоблюститель заменяет иерарха, который совершенно не в состоянии выполнять своё служение или умер. Это не касается меня на сегодняшний день», — подчеркивает архиепископ.

В субботу, 7 сентября состоится заседание Генеральной ассамблеи Архиепископии, на котором будет рассмотрен единственный вопрос — о присоединении к Московскому Патриархату.

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