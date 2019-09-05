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Сводка новостей от 5 сентября 2019

В Екатеринбургской митрополии пройдёт хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина

8 сентября 2019 года по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Невьянска пройдёт I Епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина.

Это первый Епархиальный фестиваль хоров, который пройдёт в Нижнетагильской епархии. Идея возникновения этого фестиваля появилась в день памяти священномученика Вячеслава Луканина.

— Господь дал диакону Вячеславу от рождения музыкальный талант. Любовь к церковному пению с детских лет все больше и больше захватывала сердце юноши, склоняя его к полной самоотдаче служению Господу. Современники называли отца Вячеслава Луканина «человеком с бархатным голосом», — рассказали организаторы фестиваля.

В 1901 году отец Вячеслав был приглашен петь в архиерейский хор. В 1902 году священномученик Вячеслав луканин стал псаломщиком Свято-Троицкого храма Кизельского завода Соликамского уезда. Здесь он также нес служение регента церковного хора и имел за усердное служение множество грамот и благодарностей.

18 марта 1918 года он был направлен в Невьянск — место своей мученической кончины. В Невьянском заводе отец Вячеслав служил и регентовал в Спасо-Преображенском соборе последние месяцы своей жизни. 16 августа 1918 года диакон Вячеслав принял мученическую кончину.

Фестиваль пройдёт в день памяти еще одного небесного покровителя Невьянска — священномученика Петра Иевлева. В этот день в Спасо-Преображенском соборе Невьянска состоится торжественное богослужение, которую возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Четыре хоровых коллектива: хор Свято-Троицкого кафедрального собора Нижнего Тагила, хор воспитанников Православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского, хоры Спасо-Преображенского собора и Свято-Николаевского храма села Николо-Павловского, — исполнят за Божественой литургией богослужебные песнопения.

По окончании богослужения состоится концерт, в котором прозвучат духовные песнопения, народные песни.

Начало Божественной литургии: 09:00.

Адрес: город Невьянск, сквер Демидова, 1, Спасо-Преображенский собор. Телефон для справок: +7 (34 356) 4−23−92, 4−23−98.

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В Екатеринбургской митрополии пройдёт хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина

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