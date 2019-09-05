4 сентября 2019 года на Гоголевском бульваре в Москве состоялось торжественное открытие фотовыставки под открытым небом «Помогая другому — помогаешь себе». Экспозиция посвящена социальным проектам новых приходов, входящих в Программу строительства православных храмов в городе Москве, сообщает Патриархия.ru.

Организаторы выставки — Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата.

Экспозицию открыли руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков и помощник председателя Финансово-хозяйственного управления по строительству храмов иерей Александр Привалов.

В церемонии приняли участие настоятели новых московских храмов:

иерей Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине;

иерей Алексий Довгополый, настоятель храма священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Гольянове;

иерей Максим Глухих, настоятель храма священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Петроградского, в Южном Бутове;

иерей Александр Косых, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях;

иерей Кирилл Краев, настоятель храма святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского на Волжском;

иерей Алексий Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве;

иерей Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митинe.

На торжественной церемонии также присутствовали прихожане строящихся столичных храмов, представители Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, журналисты.

С приветственным словом к собравшимся обратился В.И. Сучков, который, в частности, сказал: «Я рад принимать участие в открытии очередной фотовыставки, которая рассказывает о деятельности новых православных приходов. Наша экспозиция стала традиционной. Это уже четвертая выставка. Гостям представлены фотографии, демонстрирующие, конечно, самый широкий круг мероприятий, которые проводят православные приходы в Москве. За последнее время у нас зарегистрировано около 200 новых приходов. Конечно, не у всех есть каменные храмы, но на многих участках уже действуют деревянные церкви. И на всех этих приходах социальная работа развивается по самым разным направлениям: это и помощь ветеранам, и помощь одиноким людям, это помощь многодетным семьям и людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию».

«Радостно, что эту выставку посещает очень много людей. Экспозиции под открытым небом на Гоголевском бульваре в 2016—2018 годах увидели более 80 тысяч москвичей и гостей столицы. Уверен, что и эта выставка вызовет у наших жителей большой интерес и будет иметь успех. А мы в свою очередь будем продолжать проводить подобные мероприятия и рассказывать о том, как живут наши православные приходы», — добавил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Затем к участникам церемонии обратился иерей Александр Привалов:

«Проведение фотовыставок под открытым небом становится уже доброй традицией. И это очень важно, потому что для многих москвичей и тех, кто приезжает в нашу столицу, порой непонятно, чем занимаются православные приходы. Многие люди не знают, что происходит за оградой Церкви, и не предполагают, насколько разнообразна приходская жизнь и сколько пользы приносят православные общины жителям нашего города.

Эта выставка свидетельствует о том, что строительство новых храмов и организация новых православных приходов — благое начинание, потому что деятельность Православной Церкви направлена, в том числе, на благо самых незащищенных представителей нашего общества, которым требуется и забота, и сердечное участие. И все эти люди, нуждающиеся в поддержке, находят помощь и живое участие именно в православных храмах.

Неслучайно у нас на приходах такое количество многодетных семей и инвалидов. Могу привести пример. Дом ветеранов труда в Измайлове, который окормляет наш Покровский храм. Так здесь такое количество пожилых людей все время просили, чтобы их отвезли на Литургию, поисповедовали и причастили, что в их учреждении устроили домовый храм. И этот домовый храм всегда полон прихожанами.

Почему же люди так тянутся к храму? Потому что в храме они встречают именно то тепло, которого им не хватает, потому что ни один человек, который просил бы помощи, не уходит не утешенным".

После церемонии открытия состоялся концерт.

Всего на выставке представлено 16 стендов с фотографиями, отобранными по итогам конкурса, прошедшего в январе-июле 2019 года. Все фотоработы были созданы прихожанами новых храмов.

Выставка продлится до 30 сентября.

Русская линия