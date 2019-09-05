Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2019

В Русской Православной Церкви планируют создать Центральный музей иконы

Русская Православная Церковь планирует создать музей, в котором были бы собраны и представлены иконы разных периодов православной истории России, сказал ТАСС председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиерей Леонид Калинин.

«Это вопрос очень назревший, потому что у нас есть несколько важных коллекций, которые необходимо экспонировать, изучать, богословски осмыслять, делать их доступными для церковных и светских людей, которые, безусловно, интересуются наследием Русской Православной Церкви. Вопрос этот стоял и ставился еще несколько лет назад, когда Патриарх Кирилл вступил на свой пост, стал Патриархом Московским и всея Руси. Предложения по созданию такого церковного древлехранилища уже вносились для принятия каких-то решений», — сказал он.

По словам отца Леонида, для размещения собрания русской иконописи рассматриваются два варианта. «Одно из таких предложений было связано с Андрониковым монастырем в контексте поэтапного вывода музея, создания его новых хранилищ икон современных, а вот то, что у них оставалось бы старое, то могло бы быть передано церкви, как уже для музея по статусу непригодное, а для церкви вполне пригодное, потому что там есть корпус, в котором сейчас находится хранилище икон», — отметил председатель совета.

Другой вариант размещения музея предусматривает использование площадей Симонова монастыря, на территории которого в настоящее время размещается Музей русской иконы.

«Второе предложение было связано с Симоновым монастырем, этот вопрос обсуждался с трагически погибшим Михаилом Абрамовым (предпринимателем, основателем Музея русской иконы, погибшим 20 августа 2019 года при крушении вертолета в Греции — прим. ТАСС), выдающимся меценатом, который проявил интерес к этому проекту. Он был готов выйти с предложениями по данному вопросу даже на Святейшего патриарха, не просто чтобы восстановить Симонов монастырь, но чтобы сделать его как бы еще главным музеем и древлехранилищем Русской Православной Церкви, с созданием экспозиционных площадей, реставрационных мастерских, научного комплекса, чтобы это было действительно достойно нашей поместной церкви, которой является Русская православная церковь», — сказал священник.

Он также добавил, что данный вопрос станет темой обсуждения Высшего церковного совета Русской Православной Церкви, а все материалы передадут Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. «Мы должны подготовить по всем этим пунктам соответствующие доклады священноначалию: Высшему церковному совету и Патриарху, и будем предлагать не просто идею, а проработанные вопросы: как это может быть, во что это может выливаться, какие средства и какие силы потребуются для этого, в том числе научные. Это, конечно, не просто коллекция, это уже научное учреждение Русской Православной Церкви», — заключил священнослужитель.

Русская линия

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