За пять дней до Генеральной Ассамблеи Русского Экзархата Константинопольский Патриарх официально назначил нового главу этой распущенной им же структуры…

На Фанаре, похоже, осознали, что Русский Экзархат в Западной Европе в ближайшие дни может в полном составе выйти из Константинопольского Патриархата и вернуться в состав Русской Православной Церкви.

В Константинополе до конца надеялись, что русские приходы в Европе смирятся с решение фанарского Синода о роспуске Архиепископии и после некоторых волнений вольются в состав европейских епархий Константинополя, однако этого не произошло, и теперь фанарским синодалам приходится спешить.

7 сентября 2019 года должна состояться Генеральная Ассамблея Экзархата, которая призвана решить его судьбу. Чтобы не допустить ухода русских приходов в Московский Патриархат, Фанар пошёл на жёсткие административные меры, пытаясь сорвать собрание.

2 сентября 2019 года Константинопольский Патриарх Варфоломей подписал Протокол № 641, в котором говорится, что Синод Константинопольского Патриархата принял решение назначить митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса) главой Архиепископии русских приходов в Западной Европе, сообщает СПЖ со ссылкой на интернет-издание Orthodoxie.com.

В документе Патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы Архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего Экзархата. Константинопольский Патриарх также выразил уверенность, что новый глава Архиепископии «будет соответствовать ожиданиям Вселенского Патриархата» и продемонстрирует последовательность и преданность.

Чуть ранее митрополит Эммануил (Адамакис) потребовал от Архиепископии поминать его как правящего архиерея. Но такие ультимативные требования вряд ли когда-либо найдут понимание у Архиепископии русских приходов в Западной Европе. Многие годы в административной жёсткости обвиняли Московский Патриархат, но теперь ситуация изменилась: Фанар пытается силой заставить подчиниться себе клириков Русского Экзархата, в то время, как Москова предлагает им полную автономию в своём составе.

Русская линия