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Сводка новостей от 5 сентября 2019

В Москве прошла презентация монографии игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии. Комментарий»

2 сентября 2019 года в Центральном доме литераторов в Москве состоялась презентация книги профессора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии. Комментарий», выпущенной в свет Издательским домом «Познание», сообщает Патриархия.ru.

На мероприятии выступили Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Межпарламентской ассамблеи Православия С.А. Гаврилов, представитель издательства «Познание» М.Г. Калинин, известный российский библеист доцент Высшей школы экономики М.Г. Селезнев.

Затем автор книги ответил на многочисленные вопросы аудитории.

Монография стала очередным трудом в серии работ игумена Арсения, посвященных отдельным книгам Ветхого Завета (ранее вышли в свет комментарии к книге Иисуса Навина и книге пророка Амоса). В настоящее время отец Арсений работает над комментарием к книге пророка Михея, ее перевод с древнееврейского языка будет опубликован в ближайшем номере костромского журнала «Ипатьевский вестник».

Также игумен Арсений переводит на русский язык труды иностранных библеистов. Уже вышло четыре книги переводов с итальянского языка, последняя из которых — А. Мелло «Иди и помни! Комментарий к Второзаконию» (Минск: Изд-во Минской духовной академии, 2019).

Русская линия

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В Москве прошла презентация монографии игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии. Комментарий»

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