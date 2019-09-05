Протоиерей Владимира Гнесь: «Последние три дня — это полный шок. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого»

Атаки приверженцев «ПЦУ» на Петропавловский храм УПЦ в селе Малинск Ровенской области Украины продолжаются уже три дня, и то, какой беспредел устроили представители «новой церкви» на территории храма — повергает в состояние шока, сообщает СПЖ.

«За полгода я стал ужасно настороженным и нервным. Полгода беспокойства и ожидания. Активисты ПЦУ держат в напряжении меня, мою семью, мою приходскую семью. И последние три дня — это полный шок. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого: меня сначала заблокировали в доме, потом на мне рвали волосы, били и толкали, называли последними словами и требовали отдать церковь», — рассказал настоятель храма протоиерей Владимира Гнесь.

По словам отца Владимира, происходящее в селе крайне негативно сказалось на его здоровье. Но когда протоиерей Владимир обратился в районную больницу в связи с обострившейся болезнью сердца, медперсонал встретил его крайне враждебно. «Меня встречали даже не знаю, как описать, как врага или какого демона. Помощь оказали, но я видел эти взгляды. Они испепеляли. Сейчас активисты ПЦУ на меня написали три заявления в полицию, говорят, что посадят в тюрьму. Пусть. Лишь бы церковь и людей не трогали», — продолжил священник.

Прихожанка храма Светлана Корнийчук также присутствовала при попытке захвата храма. По словам женщины, когда её 11-летняя дочь прибежала к матери, не живущий в селе коренастый активист недавно созданной религиозной организации ударил девочку в живот. «Она плакала и жаловалась на боль. Когда мы обратились в скорую, и нас отвезли в больницу, то установили ушиб брюшной полости и грудной клетки. Ни полиция, ни врачи особого внимания на нас не обращали, были заинтересованы только активистами „ПЦУ“. Даже в больнице, когда врач писал вывод после осмотра моей дочери, он попытался написать, что её избил батюшка, я заметила и заставила исправить», — рассказала Корнийчук.

Сторонники недавно созданной религиозной организации пригласили в село съёмочную группу телеканала ТСН. Местные жители отметили, что сотрудники телеканала снимали свой сюжет преимущественно у здания местного клуба и в сельском совете, а во двор храма зашли лишь на несколько минут. Светлана Корнийчук обратила внимание, что пока она рассказывала журналистам ТСН об избиении своей дочери, оператор телеканала снимал деревья.

Другая прихожанка Петропавловского храма Елена Полищук отметила, что при попытке захватить храм активисты «ПЦУ» использовали газовые баллончики, били людей кулаками по лицу, в живот и даже в пах. Среди пострадавших при рейдерской атаке оказалась не только она сама, но и её супруг и кум. Приверженцы новой церковной структуры душили Полищук за шею. Медики также диагностировали у неё разрыв межфаланговой связки.

«Это что-то страшное! Ничего нельзя добиться: власть нас не слышит, судебные разбирательства затягиваются, до сих пор не проведено экспертами досудебных расследований. Посмотрите до чего село довели чиновники своими распоряжениями, — прокомментировала происходящее прихожанка УПЦ Валентина Розкольская. — Село враждует, родственники ссорятся, нас и наших детей лишают здоровья, выкручивая и ломая руки у храма, который мы отстаиваем. Неужели так должна строиться церковь Божия? Неужели двери в Дом Божий открывают болгарками и отмычками?».

После попытки захвата храма верующие канонической Церкви несут поочередно круглосуточную вахту на территории своего храма, а полиция Украины по итогам церковного конфликта в Малинске открыла 12 уголовных дел. Вот только против кого они будут направлены, большой вопрос.

Русская линия