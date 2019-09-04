В Перми необходимо установить памятный знак на доме, где жили семьи Каппелей и Строльманов, считает один из участников экспедиции по поиску тела генерала Каппеля в Харбине…

22−24 августа 2019 года по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в Перми состоялась научно-практическая конференция, посвящённая игумену Серафиму (Кузнецову). В ходе форума звучали самые разные предложения и, в частности, военный китаист, один из организаторов и участников экспедиции по поиску, обретению и переносу останков белого генерала В. О. Каппеля из Харбина в Москву Дмитрий Напара предложил увековечить память Георгиевского кавалера генерала Владимира Каппеля и царского служащего Сергея Строльмана.

По его словам, для общественности Перми было бы очень важным делом привести в порядок дом 67 по Пермской улице, в котором жили семьи Каппелей и Строльманов.

«Понятно, что интерьеры этого дома не сохранились, в последнее время в нём был кабак. Но неужели городские власти Иваны, не помнящие родства? Улицу делают пешеходной, мостят плиткой. Хорошо бы вспомнить, что в этом доме жили выдающиеся русские люди. Здесь можно сделать даже „музей семьи“ (это первое, что пришло мне в голову). И на примере семей Строльманов-Капелей (а они могут служить достойным примером для подражания) показать ценность здоровых патриархальных семейных отношений и верности своему долгу».

Генерал-лейтенант Владимир Оскарович родился в 1883 г. в офицерской семье. Каппель был участником Первой мировой (Великой) и Гражданской войн (к 1917 г. был в звании подполковника), и по праву считается одним из наиболее знаковых офицеров Белого движения на Востоке России. Он зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг присяге. Владимир Каппель лично водил в атаки подчиненные ему части, всегда заботился о вверенных ему солдатах.

Показательно, что во время Сибирского Ледяного похода зимой 1920 г., после смерти В.О.Каппеля, находившегося тогда уже в должности главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта, простые русские солдаты не бросили его тело, а совершили с ним тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно предать в Чите земле тело своего любимого командира. В 1922 г. во время исхода белых за пределы России прах генерала был вывезен соратниками для перезахоронения в Китай, в котором нашли свой последний приют тысячи русских воинов.

Останки В.О.Каппеля долгое время покоились в земле Харбина, у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор известной как «Офицерская». В 1920—1930 годы в ограде Иверской церкви в Харбине на могиле В.О.Каппеля ежегодно совершалась панихида, на которую собирались многочисленные соратники генерала по Белой борьбе. В 1940-е годы, с началом Второй мировой войны, по вполне понятным причинам традиция была нарушена. Позже, по указанию гражданских властей из Москвы был разрушен и сам памятник на могиле Владимира Оскаровича — мраморный крест с терновым венком.

В 2006 году усилиями ИА «Белые воины» останки генерала В.О.Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в январе 2007 года Москве, в Донском монастыре. Возобновилась и традиция — 28 июля, в день св. равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя генерала Владимира Каппеля, проводить памятные мероприятия на месте его упокоения.

Сергей Алексеевич Строльман родился в Екатеринбурге в семье горного инженера Алексея Петровича Строльмана в 1854 году. По окончании в 1877 году Горного института в Санкт-Петербурге работал на каменноугольных и соляных копях Луганского горного округа. В 1884—1888 годах был смотрителем Златоустовской оружейной фабрики, механиком Златоустовского завода, внёс существенный вклад в механизацию рабочих процессов. В 1888—1891 годах — управитель Верхнетуринского завода, помощник горного начальника Гороблагодатских заводов, управитель Кушвинского завода. С 1891 года помощник горного начальника, а с 1897 года горный начальник Пермских пушечных заводов. Под его руководством было осуществлено техническое перевооружение производства: построены три мартеновские печи, электростанция, две литейные фабрики; введено фасонное литьё лафетов, освоена выплавка различных сортов никелевой и хромистой стали, начато производство новых орудийных систем; благодаря использованию нового оборудования объём производства удвоился. В 1901 году произведён в действительные статские советники, а в 1908 году вышел в отставку. Умер в 1938 году, похоронен в Перми.

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