30 августа 2019 года сербские СМИ сообщили, что Патриарх Сербский Ириней был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде, и ему была сделана операция. Что случилось с Предстоятелем и по какой причине он был срочно госпитализирован, до сих пор неизвестно.

Сообщалось лишь, что состояние 89-летнего Предстоятеля стабильное. Тогда же, газета «Политика» сообщила, что в ВМА Патриарха навестил президент Сербии Александр Вучич. Эту информацию агентству «Танюг» подтвердили представители Кабинета президента, сообщает Православие.Ru.

Тем временем, в Военно-медицинской академии Сербии заявили, что Патриарх идёт на поправку, и консилиум врачей во главе с бригадным генералом Драганом Динчичем рассчитывает на то, что Предстоятель скоро вернётся к своим обязанностям.

Русская линия