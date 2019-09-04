В Русском Экзархате решили не рассматривать вопрос пребывания Архиепископии в составе Фанара, а лишь рассмотреть проект возможного его перехода в состав Русской Православной Церкви…

Решение Константинопольского Патриархата исключить из своего состава главу Русского экзархата в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и таким образом лишить его каких-либо полномочий по созыву Генеральной Ассамблеи Архиепископии не нашло понимания среди верующих и духовенства русских приходов в Европе, сообщает Интерфакс.

Как следствие, 3 сентября 2019 года на официальном сайте Экзархата было обнародовано коммюнике, в котором указывалось, что владыка Иоанн не просил у Синода отпускную грамоту и что данное решение Фанара не повлияет на планы провести 7 сентября Генеральную Ассамблею, где будет принято решение о дальнейшем каноническом статусе этой церковной структуры.

Вместе с тем, решение Синода в Стамбуле привело к изменению повестки этого собрания, говорится в коммюнике.

Изначально предполагалось, что участники Ассамблеи рассмотрят два варианта существования Архиепископии — в составе Константинопольского и в составе Московского Патриархатов. Однако, как отмечено в коммюнике, «первый вариант, касающийся изучения новой церковной структуры Архиепископии в составе Константинопольского Патриархата, потерял свой смысл».

В связи с этим священник Георгий Ашков, который разрабатывал проект возможного соглашения Экзархата с Фанаром, сообщил архиепископу Иоанну, что он просит его снять указанный проект с повестки дня собрания, так как он стал неосуществимым во вновь создавшейся ситуации. В то же время он хотел бы, чтобы этот документ был рассмотрен позднее.

Таким образом, на Общем собрании 7 сентября будет принято прямое решение по «проекту присоединения к Московскому Патриархату», разработанному в течение шести месяцев совместной комиссией, состоящей из представителей Архиепископии и Русской Православной Церкви.

Воссоединится ли Русский Экзархат со своей Матерью-Церковью, станет известно уже через три дня.

Русская линия