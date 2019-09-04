Русская линия
Сводка новостей от 4 сентября 2019

Представители Русской Православной Церкви посетили митинг-реквием в мемориальном комплексе «Тростенец»

В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялись благотворительная трудовая акция «День памяти» и митинг-реквием, приуроченные к 75-летию проведения первого митинга в память о жертвах лагеря смерти, передает агентство «Минск-Новости».

После ознакомительной экскурсии в мемориальном комплексе «Тростенец» около 80 волонтеров движения БРСМ «Доброе Сердце», учащиеся учебных учреждений столицы и Минской области приняли участие в трудовом почине по наведению порядка на территории комплекса. При содействии работников «Зеленстроя» Заводского района молодежь активно занималась уборкой травы и мусора.

Несколько лет назад Белорусский культурный центр духовного возрождения выступил с инициативой организации в Тростенце ежегодных патриотических акций, и активисты БРСМ охотно к ним присоединились. Для подрастающих поколений важно не только чтить память соотечественников, погибших во время Великой Отечественной войны, но и принимать посильное участие в благоустройстве и наведении порядка в знаковых исторических местах. С каждым годом популярность подобных акций набирает обороты. Молодежь должна знать историю Беларуси и способствовать ее увековечиванию, чтобы трагические события прошлого никогда не повторились.

Завершилась акция митингом-реквиемом и молитвой памяти с участием представителей основных конфессий нашей страны, а также посольств Германии и Австрии в Беларуси. От Белорусской Православной Церкви в митинге приняли участие протоиерей Евгений Громыко и протоиерей Алексий Васин, клирики Минской епархии.

Русская линия

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Представители Русской Православной Церкви посетили митинг-реквием в мемориальном комплексе «Тростенец»
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