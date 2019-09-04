Опрос жителей Екатеринбурга по вопросу возможной площадки строительства храма Святой Екатерины планируется провести 12 или 13 октября 2019 года, сообщил председатель городской думы Игорь Володин, передаёт Интерфакс.

В ходе опроса горожане должны будут ответить на вопрос о том, где бы они хотели, чтобы появился храм. В качестве вариантов будет предложено три площадки:

1. Пустырь на Белинского — Фурманова.

2. Площадка за Макаровским мостом (отдана компании «Брусник»).

3. Заброшенный Приборостроительный завод (принадлежит УГМК).

В Екатеринбургской епархии отказываются комментировать, какая из площадок, по мнению епархии, наиболее подходит для строительства собора, чтобы не оказывать давления на екатеринбуржцев.

Тем не менее, сотрудница «Музея святости» Оксана Иванова, ставшая известной за свою принципиальную позицию по защите Православия, отметила, что первые два участка вряд ли можно рассматривать, как подходящие места для строительства.

«По первому месту у меня очень большие сомнения, — написала она на своей странице „В Контакте“. — Известно, что земля эта принадлежит ФСБ, и долго пустует. Не секрет, что многие исследователи считают 12 км Московского тракта не единственным местом массовых захоронений жертв Большого террора. Были такие места и непосредственно в Екатеринбурге. Эксперты уверенно говорят, что таким местом является Центральный парк культуры и отдыха. По ряду признаков похоже, что и пустырь на Белинского-Фурманова может быть местом массовых захоронений. В 1937−38 гг. расстрелянных закапывали, залив известью, потом сверху присыпали скотомогильником, ну и свалку поверх для надежности. Место это, по мнению многих коренных жителей, „нехорошее“. А потому храм здесь можно было бы построить, чтобы отмаливать невинную кровь, но это точно не место для величественного Екатерининского собора».

«Второй участок находится за пределами исторической крепости, соответственно, наименее подходит для восстановления Екатерининского собора, который был внутри и являлся центром восточной Церковной стороны», — отметила Оксана Иванова, добавив, что участок с заброшенным Приборостроительным заводом, таким образом, является наиболее подходящим местом для восстановления собора.

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