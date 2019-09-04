Конференция на тему «Семья и семейные ценности традиционных религий России» пройдет в Императорском православном палестинском обществе

10 сентября 2019 года в Москве, в Центре Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) состоится конференция на тему: «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге», сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Организаторами форума выступают Межрелигиозный совет России (МСР) и ИППО.

С инициативой проведения конференции в декабре 2018 года на юбилейном заседании (МСР) под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выступил Председатель ИППО Сергей Степашин, который является Председателем Попечительского комитета МСР.

Организаторы конференции считают необходимым поддержать религиозную, государственную и общественную деятельность, направленную на утверждение в российском обществе традиционных семейных и духовных ценностей, всемерное укрепление института семьи, атмосферы любви и верности, заботы о детях, духовно-нравственное воспитание молодежи.

На конференции выступят представители традиционных религий нашей многоконфессиональной страны, прозвучат мнения и экспертные оценки авторитетных людей, ученых, ведущих специалистов в этой сфере. Также планируется обсудить современные вызовы и кризисные явления в области семейных и духовно нравственных ценностей, пути их преодоления.

В конференции примут участие члены Президиума МСР: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и муфтий Камиль Самигуллин, Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Среди спикеров: Инга Юмашева, депутат Государственной думы Российской Федерации; Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России; протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; Шафиг Пшихачев, президент Международной исламской миссии; епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви; Санжай лама, представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве; Муфтий Альбир Крганов, Председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ; Ирина Починок, ректор Российского государственного социального университета, Арина Шарапова, руководитель Рабочей Группы Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства, другие представители научного и экспертного сообщества.

К участию в работе конференции приглашены руководители, члены религиозных и светских молодежных организаций и движений, студенты, преподаватели религиозных духовно-образовательных и светских гуманитарных высших учебных заведений.

Время работы конференции — 10:00—14:00.

Регистрация участников — 09:30—10:00.

Адрес: г. Москва, Центр ИППО, ул. Забелина д. 3, строение 2.

Аккредитация СМИ: до 9 сентября включительно (до 12.00).

Эл. почта: lovt___lena@mail.ru

Тел.: +7 (906) 172-17-51

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