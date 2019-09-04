1 сентября, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в музее «Христианская Одесса» открылась выставка «Патриарх», посвящённая 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Соорганизатором выставки является Одесский областной Совет мира. Об этом сообщает Православие.Ru.

Музей «Христианская Одесса» находится на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Старинные предметы церковной утвари, макеты исчезнувших и существующих одесских храмов, документы и другие артефакты, иллюстрирующие историю православия в Одессе — всё это собрано в просторных залах музея. Их обзор помогает во многом воссоздать исторические, культурные и религиозные традиции той или иной эпохи.

Выставка «Патриарх» проводится по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, который очень почитает Святейшего Патриарха. В своих проповедях Владыка Агафангел постоянно подчеркивает, что Одесса является патриаршим городом. Здесь с 1946 года находится патриаршая резиденция. Патриарх Кирилл посетил Одессу в 2010 году. Он совершил великое освящение Спасо-Преображенского кафедрального собора, воссозданного на месте храма, который был взорван большевиками, посетил одесские храмы и монастыри, провел множество встреч с жителями города.

Экспозиция представляет многочисленные материалы, которые свидетельствуют о высокой духовной миссии Предстоятеля Русской Православной Церкви в нынешний судьбоносный период её бытия.

«Эту выставку мы открываем в светлые дни попразднства Успения Пресвятой Богородицы — сказала на открытии настоятельница монастыря игумения Серафима. — Святейший Патриарх Кирилл очень много сделал для Церкви. Могу сказать, как член нескольких комиссий Межсоборного присутствия, что изнутри знаю, как трудится этот человек. Масштаб его харизмы воистину грандиозен и охватывает все стороны бытия не только Церкви, но и проблем человечества в целом».

Книги, иконы, награды, послания Святейшего Патриарха, светская и церковная периодика, церковные календари, записи проповедей Предстоятеля, — содержание выставки является емким и многогранным.

«Служение, денно и нощно, такой многочисленной пастве — тяжёлое бремя. Но Предстоятель достойно и высоко несёт эту миссию, являясь для всех нас великим примером» — произнёс на открытии выставки преподаватель Одесской духовной семинарии архимандрит Филипп (Стецюренко).

«Выставка „Патриарх“, наверняка, войдёт в летопись духовно-культурной жизни Одесского региона, да и всей православной Украины. Патриарх Кирилл сделал очень много для того, чтобы сеять добро в нашем сознании — сказала на открытии журналист Анна Бузиян. — Сейчас я работаю на третьей книгой из серии „История одесских выставок“. Обязательно в этой книге будет глава, посвящённая миру православия. В этой главе мы обязательно расскажем, в том числе, и об этой выставке, и о тех, которые происходили за последние 15 лет в вашем прекрасном музее».

Экспозиция «Патриарх» будет работать до ноября.

Вход свободный.

Адрес монастыря: г. Одесса, ул. Успенская 4-б.

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