Греческий иерарх тепло приветствовал на острове Керкира митрополита Одесского Агафангела, который прибыл с делегацией Одесской митрополии…

Митрополит Керкирский Нектарий: «Мы признаем только одну каноническую Церковь на Украине. Ту, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий»

2 сентября 2019 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел прибыл с делегацией Одесской митрополии на греческий остров Керкира с паломническим визитом. Владыку Агафангела в этой поездке сопровождали архиепископ Южненский Диодор, а также клирики и миряне Одессы, сообщает сайт Одесской епархии.

В день своего рождения, владыка совершил молебен у мощей святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца. Во время молебна была совершена сугубая молитва о мире на Украине.

Помимо украинского духовенства за богослужением молился митрополит Керкирский Нектарий, который после молебна обратился к митрополиту Агафангелу с приветственным словом:

«Мы рады приветствовать Вас, Ваше Высокопреосвященство, в день Вашего рождения на острове, где много святых, и особенно почитается святитель Спиридон. Мы молимся, чтобы Господь помог Вашей Церкви преодолеть трудности, связанные с церковным расколом и нестроением.

Мы признаем только одну каноническую Церковь, которую возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который часто приезжал на о. Керкиру, служил здесь как простой священник".

В ответном слове митрополит Агафангел поблагодарил митрополита Нектария за возможность помолиться у мощей святителя Спиридона, а также за поддержку канонического Православия на Украине.

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