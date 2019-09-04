|Сводка новостей от 4 сентября 2019
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Архиепископ Иоанн (Реннето): Последние решения Синода Константинопольского Патриархата внесли свои коррективы в повестку дня Генеральной Ассамблеи Архиепископии
Дмитрий Напара: Мы не вправе забывать такие имена
Митрополит Керкирский Нектарий: «Мы признаем только одну каноническую Церковь на Украине. Ту, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий»
Сербский Патриарх Ириней попал в больницу
Опрос по строительству собора святой Екатерины в Екатеринбурге состоится в октябре
Этот день в Русской истории
Выставка «Патриарх», посвящённая 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылась в Одессе
Конференция на тему «Семья и семейные ценности традиционных религий России» пройдет в Императорском православном палестинском обществе
Представители Русской Православной Церкви посетили митинг-реквием в мемориальном комплексе «Тростенец»