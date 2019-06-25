В правительстве России решили повысить пособие на детей в малообеспеченных семьях с 50 рублей до 10 тысяч рублей…

Демографическое положение в России остаётся крайне плачевным, а потому, несмотря на явное отсутствие средств в казне и сложности с пополнением бюджета, российские власти идут на то, чтобы увеличить выплаты российским семьям на детей. При этом речь в первую очередь идёт о малообеспеченных слоях населения.

Так пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом завил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Глава правительства напомнил, что этот вопрос затрагивался в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня.

Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребёнка.

Он отметил, что почти в два раза также был повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Эта мера начнёт действовать уже с 1 июля текущего года», — подчеркнул премьер.

Он также рассказал, что специально для семей, проживающих на Дальнем Востоке, ввели единовременную выплату при рождении первого ребёнка в размере двукратной величины прожиточного минимума, который установлен в регионе. Кроме того, был введён региональный маткапитал при рождении второго ребёнка.

«Конечно, будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей в регионах Дальнего Востока, включая республику Бурятия, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ», — пообещал глава правительства.

Вместе с тем Медведев заметил, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России действуют в полной мере. В связи с этим он напомнил, что полтора года назад был принят большой демографический пакет по повышению рождаемости.

«Он включает в себя ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, выплаты на второго ребёнка из материнского капитала — эти меры, напомню, мы продлили до 2021 года, — субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей», — сказал Медведев.

«Не все они заработали в полной мере. Это обсуждалось, в том числе недавно на „прямой линии“ у президента. Естественно, нужно принимать решения, чтобы эту ситуацию исправить», — подчеркнул он.

Русская линия