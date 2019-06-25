Памятная стела с именами захороненных в 1897—1909 годах русских моряков — участников международной миротворческой миссии на острове Крит, а также членов их семей, открыта 23 июня на муниципальном кладбище святых Константина и Елены в городе Ретимно на Крите. Памятник изготовлен при поддержке председателя совета директоров российской группы компаний «Мирум» Виталия Борисова по проекту критского архитектора Эммануила Бирикакиса. Инициатором выступил греческий историк, исследователь русского присутствия на Крите генерал-лейтенант в отставке Костас Падувас, сообщает ТАСС.

Церемония прошла под эгидой посольства России в Греции, собравшего информацию о погребенных русских воинах, а также областной администрации и митрополии Ретимно. В ней приняли участие посол России в Греции Андрей Маслов, представители светских и церковных властей острова Крит.

Выступивший на церемонии посол РФ в Греции отметил, что более века назад здесь, на Крите, по сути состоялась первая международная миротворческая операция с активным участием России и других великих держав. «С целью защитить христианское греческое население Крита от насилия и преследований Османской империи, а также сохранить хрупкий мир в регионе Восточного Средиземноморья в целом Россия оказала помощь в перевозке более пяти тысяч греческих беженцев с Крита на [остров] Милос, восстановлении разрушенной инфраструктуры, межрелигиозного мира среди местных жителей, выводе османских вооруженных сил с Крита и обеспечении автономии острова, которая в конечном итоге привела к вхождению Крита в состав греческого государства в 1913 году», — сказал Маслов, говоривший на греческом языке.

По его словам, показателем вклада русских солдат во время их присутствия на Крите в течение 12 лет, а также консульства Российской империи в городе Ханья является то, что даже в наши дни улицы в Ханье и Ретимно сохраняют имена вице-адмирала Скрыдлова, командовавшего Отдельным отрядом судов русского военного флота в Средиземном море, и полковника Шостака, который был первым главой российской миссии на Крите. «Эти исторические данные свидетельствуют о неразрывных давних связях между русским и греческим народами, которые разделяют одну и ту же православную веру, одни и те же моральные ценности, имеют общую культуру, общий исторический путь», — подчеркнул Маслов.

Он отметил, что открытием памятной стелы на героическом острове Крит отдается дань уважения многочисленным русским солдатам, которые тут погибли. Их могилы не сохранились с тех пор, но их имена остались в архивах посольства и нанесены на стелу, подчеркнул дипломат.

Посол РФ выразил благодарность региональным, муниципальным и церковным властям Крита, которые постоянно способствуют выявлению и распространению информации о богатых исторических связях между Россией и Грецией в регионе, оказали содействие в деле сооружения памятника и организовали данную церемонию. «Я также искренне благодарю Костаса Падуваса, замечательного исследователя российского присутствия на Крите, и председателя совета директоров российской строительной компании „Мирум“ Виталия Борисова, чье благородное спонсорство сделало возможным реализацию этого важного проекта», — заключил Маслов.

Русская линия