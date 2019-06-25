Русская линия
Сводка новостей от 25 июня 2019

В Ладожском озере появился остров святого Иоанна Кронштадского
Безымянный остров Валаамского архипелага получил имя в честь святого Русской Православной Церкви…

ВалаамБезымянный остров в составе Валаамского архипелага получил имя святого праведного Иоанна Кронштадского. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ, сообщает «Российская газета».

Законодательное собрание Карелии направляло соответствующие документы на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации и картографии с предложением присвоить одному из островов в северной части бухты Монастырская имени Иоанна Кронштадского. Это решение поддержали и жители региона, и паломники.

В результате правительство РФ приняло положительное решение и теперь на Валааме появился остров святого Иоанна.

Праведный Иоанн Кронштадтский — в миру Иоанн Ильич Сергиев, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Закончил Архангельскую духовную семинарию, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию. Служил настоятелем Андреевского собора в Кронштадте 53 года. В 1990 году канонизирован Русской Православной Церковью.

Русская линия

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В Ладожском озере появился остров святого Иоанна Кронштадского
Безымянный остров Валаамского архипелага получил имя в честь святого Русской Православной Церкви...

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