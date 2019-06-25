|Сводка новостей от 25 июня 2019
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Трамп заявил, что намерен в Японии встретиться с Путиным
Россия возвращается в ПАСЕ
Протоиерей Николай Данилевич: Перед Поместными Церквами сейчас стоит вопрос не о верности русскому или греческому Православию, а о верности Православию вообще
Митрополит Тамасосский Исаия: Верните украинским верующим их захваченные храмы
Митрополит Карфагенский Мелетий: Наше присутствие в Киеве означает поддержку канонической УПЦ
Демография требует жертв
Этот день в Русской истории
Председатель Синодального отдела по благотворительности в сослужении 50 священников со всей России освятил онкоцентр имени Н.Н. Блохина в Москве
Управляющий делами Украинской Православной Церкви рассказал иностранным журналистам о ситуации в украинском Православии
На Крите открыли стелу в память о русских моряках-миротворцах
Межпарламентская ассамблея Православия продолжит работу в Санкт-Петербурге