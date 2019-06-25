Депутаты европарламента сняли санкции с российской делегации, признав их неэффективными и бессмысленными…

В Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся ситуации на Украине, сообщает УНИАН.

Результаты соответствующего голосования объявила глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24−28 июня в Страсбурге (Франция). «За» соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, «против» выступили 62, и ещё 10 воздержались.

Как свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Франции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Австрии, Словакии, Турции, Исландии, Кипра и Азербайджана.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды. Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Таким образом, в ПАСЕ поддержали проект резолюции об укреплении процесса принятия решений в Ассамблее относительно полномочий и голосования, который создал возможность для снятия санкций с российской делегации.

В связи с этим решением, механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен, на чём настаивали российские власти.

Ассамблеи подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы права и обязанности стран-членов ПАСЕ на представительство и участие в обоих уставных органах Совета Европы — Комитете министров и Парламентской ассамблее, должны соблюдаться.

В резолюции сказано, что все парламентские делегации пользуются одинаковыми правами в соответствии с регламентными правилами и поэтому на них распространяются одинаковые обязательства в соответствии с процедурами, которые в равной мере применяются ко всем делегаций. «Права членов на голосование, выступления и представительство в Ассамблее и её органах не должны приостанавливаться или отзываться в условиях обжалования или пересмотра полномочий», — констатируется в резолюции.

Члены постоянной делегации Верховной Рады Украины пытались внести поправки в проект резолюции, но они не нашли поддержки. Всего рассматривалось 220 правок, которые в подавляющем большинстве были отклонены. Отдельные поправки были отозваны их авторами. Рассмотрение поправок длилось около четырех часов.

В ПАСЕ заявляют, что действующие санкции против РФ неэффективны и не меняют ситуацию, а потому никакого смысла в них нет.

Принятое решение ПАСЕ можно считать серьёзной дипломатической победой Кремля на европейском поле и сокрушительным поражением Украины. Возвращение российской делегации в ассамблею также может стать сигналом для отмены антироссийских экономических санкций, введённых Евросоюзом против России за присоединение Крыма и в связи с конфликтом на Донбассе.

Русская линия