Президент США Дональд Трамп, похоже, сумел переиграть своих соперников и критиков в США и в настоящее время чувствует себя куда более сильнее и независимее, чем в начале своего президентского срока. Этим можно объяснить его открытое заявление о том, что он намерен во время саммита G20 в Японии провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в сговоре с которым главу США ещё недавно обвиняли на самом высоком уровне.

В Администрации Президента США заявили, что Трамп намерен встретиться по меньшей мере с восемью лидерами в кулуарах саммита «большой двадцатки», в том числе со своим российским коллегой Владимиром Путиным, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом сообщается, что президенты США и России могут обсудить Иран, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, а также вопросы контроля над вооружениями.

Несколькими днями ранее Трамп заявлял, что «хочет поладить с Россией». Президент США также отметил, что встретится в Осаке и с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает «Немецкая волна».

Кроме того, запланированы встречи Трампа с канцлерин Германии Ангелой Меркель, а также австралийским, индийским и японским премьерами Скоттом Моррисоном, Нарендрой Моди и Синдзо Абэ. При этом у главы США «нет планов» встречаться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, добавил представитель администрации президента США.

В ноябре 2018 года президент США отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Трамп объяснил свою позицию обострением конфликта Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.

В июле 2018 года президенты США и России провели переговоры в Хельсинки. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

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