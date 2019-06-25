Работа Межпарламентской Ассамблеи Православия будет продолжена, ее следующее заседание состоится в Санкт-Петербурге, сообщила «Седмица.Ru» со ссылкой на генерального секретаря МАП Андреас Михаилидис.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) объединяет депутатов православного вероисповедания, была основана греческими активистами, которые традиционно играли в ней ведущую роль. На ассамблеях МАП, которые происходили в Шамбези, на острове Патмос, в Венеции и многих других культурных местах, обсуждаются судьбы современного Православия, возможности современного «консерватизма» и даже отчасти экзотические проблемы, например «трайбализма» в Африке (на заседаниях МАП присутствуют и африканские депутаты).

К сожалению, нахождение председательствующего на Ассамблее депутата Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии стало достаточной причиной для переноса заседаний МАП и даже масштабных беспорядков в стране, следствием которых уже стала отставка спикера парламента.

Генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис констатировал, что работа МАП (далекая от сенсационности) проходит по строго определенному регламенту и в том случае, если проведение сессии МАП в Тбилиси нежелательно, об этом следовало предупредить заранее.

«Предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — подчеркнул генеральный секретарь.

Михаилидис сообщил, что работу сессии все же удалось завершить и отметил, что в деятельности МАП принимают участие депутаты 25 парламентов, в т. ч. США (в основном греческого происхождения).

Генеральный секретарь сообщил также, что следующее заседание генеральной ассамблеи МАП пройдет в Санкт-Петербурге.

На сайте МАП появилась резолюция, в которой сообщается, что «Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) выражает свое решительное осуждение неправомерных действий некоторых депутатов Парламента Грузии, имевших место 20 июня 2019 года во время заседания 26-й Генеральной Ассамблеи МАП в зале заседаний Парламента Грузии и направленных на срыв заседания Ассамблеи, а также угроз физической расправы в отношении членов МАП.

Данные события не только грубо нарушают международные принципы парламентаризма и демократии, но и противоречат фундаментальным православным ценностям".

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