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Сводка новостей от 25 июня 2019

Управляющий делами Украинской Православной Церкви рассказал иностранным журналистам о ситуации в украинском Православии

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал иностранным журналистам о текущей ситуации в украинском Православии. Встреча состоялась по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на территории Киево-Печерской Лавры 24 июня 2019 года, сообщает портал «Православная жизнь».

Во встрече приняли участие журналисты из Болгарии, Греции, Грузии, Румынии и Германии, которые занимаются освещением религиозной жизни в мире в целом и в Украине в частности. Митрополит Антоний рассказал гостям о состоянии церковно-государственных отношений, путях преодоления церковного раскола, а также о ситуации с многочисленными захватами храмов и другими видами нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.

На встрече присутствовали заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, клирик Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной, а также сотрудники ОВЦС УПЦ священник Сергий Шульгач и С. Бортник в качестве переводчиков.

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Управляющий делами Украинской Православной Церкви рассказал иностранным журналистам о ситуации в украинском Православии

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