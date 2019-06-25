Заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью «Российской газете» сообщил, что «ни одна из Поместных Православных Церквей не признала „ПЦУ“ и, похоже, признавать не собирается», но есть «сомнения относительно Элладской Православной Церкви, половина иерархов которой зависит от Константинопольского Патриархата».

«Константинополь теоретически может склонить её на свою сторону. Хотя настроения внутри Элладской Церкви по отношению к признанию ПЦУ всё-таки очень скептические. Они, с одной стороны, не хотят выступать против Патриарха Варфоломея, но с другой — не разделяют его позиции. Хотя говорить об этом публично не хотят, потому что считают это „ударом по эллинизму“ — по интересам греческой нации и греческого Православия. Мы же пытаемся донести мысль, что сейчас важно становиться не на точку зрения, скажем, России и славянских Церквей, или греческих Церквей и Константинополя, куда важнее ответить на вопрос: соблюдаем мы канонический порядок Церкви или нет? Стоит вопрос не о верности русскому или греческому Православию, а о верности Православию вообще. Если мы жертвуем каноническим порядком Церкви в пользу греческой солидарности, то мы жертвуем всем Православием», — заявил священник.

По словам отца Николая, УПЦ стремится «перенести этот разговор из плоскости политической, этнической, национальной принадлежности — греческий мир или русский, славянский? — в плоскость религиозную — верности Церкви и её принципам».

«Очень надеюсь, что возобладает и возьмет верх религиозная составляющая, а не этническая, культурная и т. п. Мне бы хотелось, чтобы православные греки поняли, как из-за противостояния Константинополя с Москвой страдает Украина. Потому что это у нас забирают храмы, выгоняют людей из приходов, принимают притесняющие Церковь законы. Страдает именно Украинская Православная Церковь. Мы Церковь в полном смысле этого слова. ПЦУ — не церковь в полном смысле этого слова. Поэтому больше всего страдает и является жертвой всего затеянного именно православная Украина», — заявил представитель УПЦ.

Русская линия