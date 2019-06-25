Глава делегации Кипрской Православной Церкви на торжествах в Киеве митрополит Тамасосский Исаия призвал украинские власти вернуть канонической УПЦ захваченные храмы и обеспечить равные права верующих всех конфессий на Украине, сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

25 июня 2019 года, после окончания Божественной Литургии в Киево-Печерской Лавре, митрополит Тамасосский Исаия зачитал слова обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к украинскому правительству и парламенту.

Владыка Исаия поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и подчеркнул, что вместе с тем, «здесь, на священной и героической украинской земле происходит непостижимо большая трагедия и несправедливость по отношению к миллионам православных украинцев, находящихся под пастырской опекой Блаженнейшего Митрополита Онуфрия».

«Тысячи православных украинских граждан изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников. Мы в мировом Православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые творятся на Украине против наших братьев. Мы поднимаем наш голос и вместе с тем выражаем протест совместно с голосом миллионов православных по всему миру, которые разделяют нашу печаль — вместе с украинцами, европейцами, греками, киприотами, арабами, сербами, поляками, чехами, словаками, болгарами, румынами, американцами, россиянами, грузинами, албанцами и многими другими. Все мы являемся членами единого Тела Христа Бога нашего. И когда болит один член тела, боль испытывают все члены согласились ответить на наши вопросы», — заявил архипастырь.

«Это невозможно, чтобы в демократическом государстве, которым является Украина, происходили такие нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины. Мы горячо просим Вас услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого. Мы со своей стороны продолжаем нашу борьбу и начинаем собирать подписи со всей Европы для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости. Мы уверены, что Вы, будучи демократичным человеком, который любит свой народ, сделаете всё то, что является правильным и справедливым, чтобы украинцы видели своего Президента как отца и защитника их прав», — говорится в заявлении представителя Кипрской Православной Церкви.

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